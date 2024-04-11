11 апреля
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Происшествия

Цепные псы защитили пастуха от разъяренного медведя

В Северной Македонии медведь напал на пастуха.

Медведь.
Медведь.
Открытые источники в интернете

До этого хищник три года преследовал сельского жителя и ел его коров, сообщает «Слободен печат».

Родственник не мог дозвониться до мужчины. И пошел узнать, что произошло. Он обнаружил мужчину среди коров с травмами и в стрессовом состоянии, указывает Lenta.ru.

Пастух рассказал, что медведь повалил пастуха на землю. Но мужчина стал пинаться. Также на зверя бросились сторожевые собаки, и в итоге он убежал.

Между тем названы территории на Алтае, где можно охотиться на бурого медведя.

Имея разрешение на добычу медведя, можно будет охотиться с 1 апреля по 30 мая на специальных территориях: в Алтайском, Ельцовском, Красногорском, Курьинском, Солонешенском, Солтонском районах.

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