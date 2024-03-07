Названы территории на Алтае, где можно охотиться на бурого медведя

В Алтайском крае определены территории, где можно охотиться на бурого медведя. Об этом сообщает altairegion22.

Известно, что 15 марта в Министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края начнут принимать заявления на выдачу разрешений на добычу бурого медведя.

Имея документ, можно будет охотиться с 1 апреля по 30 мая на специальных территориях:

в Алтайском, Ельцовском, Красногорском, Курьинском, Солонешенском, Солтонском районах.

Заявления будут принимать в Барнауле по адресу: ул. Чкалова, 230, кабинет 105.

С понедельника по четверг с 8:00 до 17:00. В пятницу с 8:00 до 16:00. Обед с 13:00 до 13:48.

Также заявление можно подать на портале госуслуг.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае стартует масштабный сезон охоты на птиц.

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