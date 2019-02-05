Цирковая обезьяна покусала двухлетнюю россиянку

Полицейские Ивановской области выясняет обстоятельства нападения обезьяны на двухлетнюю девочку в цирке-шапито в городе Южа.

Предварительно установлено, что девочка вместе с родителями была в местном доме культуры, где проходило представление цирка-шапито.

После выступления зрителям предложили сфотографироваться с цирковой обезьяной. Ребенка посадили рядом с животным, но при попытке сфотографироваться обезьяна схватила лапами голову девочки и укусила несколько раз за лицо, сообщает «Интерфакс».

Девочку с рваными ранами лица доставили в больницу.

В начале января 2019 года депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил увеличить возрастной порог для зрителей цирка до 18+. Соответствующее обращение он направил министру культуры Владимиру Мединскому.

Депутат пояснил, что в мире все больше задумываются о гуманном обращении с животными, которые задействованы в массовых представлениях.

По словам Петрова, в России цирковые животные продолжают подвергаться жестокому обращению, которое связано с дрессировкой. Наблюдение за этим может негативно повлиять на психику детей. Поэтому первым шагом к решению проблемы могло бы стать введение возрастного ценза.