18 августа
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Турист из Новосибирска сорвался с алтайской горы «Чертов палец»

Алтайские спасатели помогли туристу из Новосибирска, который сорвался с горы «Чертов палец». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Спасение туриста на горе "Чертов палец"
Спасение туриста на горе "Чертов палец"
ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Инцидент случился днем 16 августа. На место происшествия направились глава местного сельсовета, бригада медиков и трое сотрудников отдельного поста № 3 пожарно-спасательной части № 60.

Спасение туриста на горе &quot;Чертов палец&quot;
Спасение туриста на горе «Чертов палец»
ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Спасение туриста на горе &quot;Чертов палец&quot;
Спасение туриста на горе «Чертов палец»
ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Спасение туриста на горе &quot;Чертов палец&quot;
Спасение туриста на горе «Чертов палец»
ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Для поднятия неосторожного отдыхающего использовали спасательную веревку.

«Один из пожарных по веревке спустился к нуждающемуся в помощи мужчине, обвязал его за талию и после, двое пожарных, находящихся на вершине горы и пожарный, помогая снизу, подняли мужчину на гору», — уточнили в ведомстве.

Сразу после этого пострадавшего осмотрела бригада скорой помощи. Травмы оказались нетяжелыми — госпитализация не потребовалась.

Напомним, туристы из Новосибирска заблудились во время прогулки по ущелью в местности, называемой «Долиной горных духов». Спасателям пришлось снимать их с помощью веревок.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость