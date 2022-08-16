Турист из Новосибирска сорвался с алтайской горы «Чертов палец»

Инцидент случился днем 16 августа. На место происшествия направились глава местного сельсовета, бригада медиков и трое сотрудников отдельного поста № 3 пожарно-спасательной части № 60.

Для поднятия неосторожного отдыхающего использовали спасательную веревку.

«Один из пожарных по веревке спустился к нуждающемуся в помощи мужчине, обвязал его за талию и после, двое пожарных, находящихся на вершине горы и пожарный, помогая снизу, подняли мужчину на гору», — уточнили в ведомстве.