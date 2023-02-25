25 февраля
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Происшествия

Турист погиб во время восхождения на Эльбрус. На этой же горе трое застряли в лавине

Турист скончался при восхождении на Эльбрус, сообщает «Рен-ТВ». В то же время, по данным ТАСС, в ущелье Терскол сноубордисты застряли в лавине.

Эльбрус.
Эльбрус.
unsplash.com

Зарегистрированная группа туристов из пяти человек поднималась по скалам «Пастухова». На высоте 4800 м. один из участников скончался от сердечного приступа.

В то же время 25 февраля в 13:25 по Москве поступило сообщение о том, что в ущелье Терскол сноубордист спускались по немаркированной трассе.

На ней любители зимнего вида спорта вызвали сход лавины. На эвакуацию выдвинулись спасатели: восемь человек и две единицы техники.

По уточненной информации от ТАСС, сноубордисты живы.

Карта Эльбруса.
Карта Эльбруса.
Скриншот Google-карт

Судя по картам, Терскол и скалы Пастухова находятся на неблизком друг от друга расстоянии.

Ранее на горнолыжной базе в Шерегеше насмерть разбился турист из Барнаула.

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