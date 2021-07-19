Туристы из Кузбасса улетели в овраг на алтайской трассе

За рулем Chevrolet Lanos был 26-летний житель Кемеровской области, рассказали в ГУ МВД по Республике Алтай.
Водитель был трезвый, но уставший. Утомленное состояние сам мужчина назвал причиной ДТП.
При движении со стороны села Сухой Карасук в направлении Сугула он не справился с управлением и съехал с дороги.
Водитель и пассажир иномарки, 22-летняя жительница Кемеровской области, попали в больницу. Госпитализация потребовалась только пассажирке.
Ранее мотоциклист из Алтайского края сбил жительницу Новосибирска у стелы на въезде в Республику Алтай.