Туристы из Кузбасса улетели в овраг на алтайской трассе

Ночью 19 июля на 33 км автодороги Р- 256 «Чуйский тракт подъезд к оз. Телецкому» (Чойский район) иномарка улетела с дороги в овраг, где идут дорожные работы.

За рулем Chevrolet Lanos был 26-летний житель Кемеровской области, рассказали в ГУ МВД по Республике Алтай.

Водитель был трезвый, но уставший. Утомленное состояние сам мужчина назвал причиной ДТП.

При движении со стороны села Сухой Карасук в направлении Сугула он не справился с управлением и съехал с дороги.

Водитель и пассажир иномарки, 22-летняя жительница Кемеровской области, попали в больницу. Госпитализация потребовалась только пассажирке.

Ранее мотоциклист из Алтайского края сбил жительницу Новосибирска у стелы на въезде в Республику Алтай.