Туристы с вертолета увидели, как на исландский берег выбросило около 60 китов

Животных увидели американские туристы, которые осматривали достопримечательности с вертолета.

የመጨረሻው ዘመን ሳይመጣ አይቀርም Iceland pilot whales: Dozens of dead mammals found beached pic.twitter.com/dL3Ijv9L1R — $@m (@SamuelWoldeye) 19 июля 2019 г.

«Мы покружили над ними <…> Приземлились и насчитали около 60», — рассказал один из туристов.

Морские биологи уверены — киты попали на отмель из-за отлива и не смогли вернуться на глубину, пишет mail.ru.

В 2017 году гренландский кит, застрял на мелководье в устье реки во время отлива в бухте Панкова на острове Большой Шантар Хабаровского края. Была развернута целая спасательная операция. Сотрудники национального парка «Шантарские острова» подключились к спасению 13-метрового китенка. Они спустили лодку и подошли к киту. Спрыгнули в ледяную воду и полили кита сначала с одной стороны, а потом с другой.

Известный путешественник Сергей Доля написал о подробностях освобождения китенка: