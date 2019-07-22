Туристы с вертолета увидели, как на исландский берег выбросило около 60 китов

Животных увидели американские туристы, которые осматривали достопримечательности с вертолета.
የመጨረሻው ዘመን ሳይመጣ አይቀርም Iceland pilot whales: Dozens of dead mammals found beached pic.twitter.com/dL3Ijv9L1R— $@m (@SamuelWoldeye) 19 июля 2019 г.
«Мы покружили над ними <…> Приземлились и насчитали около 60», — рассказал один из туристов.
Морские биологи уверены — киты попали на отмель из-за отлива и не смогли вернуться на глубину, пишет mail.ru.
В 2017 году гренландский кит, застрял на мелководье в устье реки во время отлива в бухте Панкова на острове Большой Шантар Хабаровского края. Была развернута целая спасательная операция. Сотрудники национального парка «Шантарские острова» подключились к спасению 13-метрового китенка. Они спустили лодку и подошли к киту. Спрыгнули в ледяную воду и полили кита сначала с одной стороны, а потом с другой.
Известный путешественник Сергей Доля написал о подробностях освобождения китенка:
«Кита больше нет. Ночью был сильный прилив и он снялся с мели. Когда вода его полностью накрыла, он подошел к лодке у берега, немного постоял, как будто прощаясь, махнул хвостом и ушел в сторону моря. Было темно и сильный туман, так что ничего снять не получилось, но кит спасся. Спасибо всем, кто поддерживал и переживал за нашего кита».