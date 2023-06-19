Туристы в панике: внезапно море стало ярко-зеленого цвета у побережья Крыма

Причиной внезапного позеленения воды может стать уранин — краситель. Его используют при поисково-спасательных операциях, а также для обнаружения утечек в трубах. Возможно, его случайно разлили, и он попал в море, предполагает «Комсомольская правда».
Власти Севастополя заявили, что паниковать не стоит - "изумрудный окрас" акватории не связан с диверсиями, указывает bfm.ru.
Ранее барнаульцев просили сообщать о зеленой светящейся воде из кранов. Дело в том, что СГК искало места утечек и несанкционированного разбора сетевой воды непригодной для использования в быту. Для этого применят два химических вещества, которые заставят воду окраситься и светиться.
В теплоноситель добавили два безопасных для человека химических вещества - «Уранин-А» и «Раффлезия». Оба имеют сертификаты качества и санитарно-эпидемиологические заключения.
Первый придает воде яркое флуоресцентное зеленое свечение, второй обладает резким медицинским запахом.