19 июня
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Происшествия

Туристы в панике: внезапно море стало ярко-зеленого цвета у побережья Крыма

Море окрасилось в ярко-зеленый цвет у берегов Балаклавы Республики Крым.

Море. Волны.
Море. Волны.
СС0

Причиной внезапного позеленения воды может стать уранин — краситель. Его используют при поисково-спасательных операциях, а также для обнаружения утечек в трубах. Возможно, его случайно разлили, и он попал в море, предполагает «Комсомольская правда».

Власти Севастополя заявили, что паниковать не стоит - "изумрудный окрас" акватории не связан с диверсиями, указывает bfm.ru.

Ранее барнаульцев просили сообщать о зеленой светящейся воде из кранов. Дело в том, что СГК искало места утечек и несанкционированного разбора сетевой воды непригодной для использования в быту. Для этого применят два химических вещества, которые заставят воду окраситься и светиться.

В теплоноситель добавили два безопасных для человека химических вещества - «Уранин-А» и «Раффлезия». Оба имеют сертификаты качества и санитарно-эпидемиологические заключения.

Первый придает воде яркое флуоресцентное зеленое свечение, второй обладает резким медицинским запахом.

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