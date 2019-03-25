Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 марта 1°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Туристка на коньках провалилась в трещину Байкала и погибла

Жительница Воркуты погибла на озере Байкал в Иркутской области, провалившись в крупную трещину на льду, сообщает «Интерфакс».

Зимний Байкал
Зимний Байкал
https://www.instagram.com/hobopeeba/

50-летняя женщина одна на коньках отправилась по льду Байкала из поселка Большое Голоустное в поселок Большие Коты, между которыми около 40 километров. Туристка провалилась в трещину, видимо, не заметив ее из-за снега или тонкого льда. Ей удалось выбраться из воды, однако она погибла от переохлаждения до прибытия помощи.

Женщину без признаков жизни на льду обнаружили туристы из разных городов РФ, которые шли по Байкалу пешком.

Сначала они обнаружили место провала женщины в трещину и ее санки с рюкзаком. Затем, пройдя по следам, нашли ее саму на льду. Туристы вызвали спасателей, которым потребовался час, чтобы прибыть на место. К этому времени женщина уже была мертвой.

Расследованием гибели туристки из Воркуты занялось Восточно-Сибирское следственное управление СКР на транспорте.

Ранее сообщалось, что водолазы ищут рыбаков, провалившихся на «Ниве» под лед Байкала.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость