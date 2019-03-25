Туристка на коньках провалилась в трещину Байкала и погибла

Жительница Воркуты погибла на озере Байкал в Иркутской области, провалившись в крупную трещину на льду, сообщает «Интерфакс».

50-летняя женщина одна на коньках отправилась по льду Байкала из поселка Большое Голоустное в поселок Большие Коты, между которыми около 40 километров. Туристка провалилась в трещину, видимо, не заметив ее из-за снега или тонкого льда. Ей удалось выбраться из воды, однако она погибла от переохлаждения до прибытия помощи.

Женщину без признаков жизни на льду обнаружили туристы из разных городов РФ, которые шли по Байкалу пешком.

Сначала они обнаружили место провала женщины в трещину и ее санки с рюкзаком. Затем, пройдя по следам, нашли ее саму на льду. Туристы вызвали спасателей, которым потребовался час, чтобы прибыть на место. К этому времени женщина уже была мертвой.

Расследованием гибели туристки из Воркуты занялось Восточно-Сибирское следственное управление СКР на транспорте.

Ранее сообщалось, что водолазы ищут рыбаков, провалившихся на «Ниве» под лед Байкала.