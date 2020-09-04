Туристка попросила снять видео своего заплыва по Катуни и утонула

3 сентября в районе села Элекмонар Чемальского района 43-летняя туристка из Новосибирска решила переплыть Катунь, сообщили в ГУ МЧС по Республике Алтай. Заплыв закончился трагедией.

Женщина умела хорошо плавать и, уверенная в своих силах, решила переплыть горную реку. Она попросила 16-летнюю дочку своих знакомых снять это на видео.

Как только женщина оказалась в воде, ее подхватило сильное течение и стало уносить на стремнину.

Снимавшая видео девушка сразу бросилась за помощью на ближайшую турбазу и позвонила родителям.

Спасатели начали поиски женщины, но так ее и не нашли.

«Мы обращаемся к многочисленным туристам, гостям нашего региона! Возможно, у себя на родине вы переплывали реки и озера, которые значительно шире. Но Катунь — горная река, её истоки находятся на леднике. Вода в Катуни холодная 10−15 °С, при такой температуре огромный риск подвергнуться судорогам, дно каменистое, течение очень бурное, особенно подводное, с ним невозможно справиться. Жители Алтая в Катуни не купаются!» — предупреждают сотрудники МЧС.

30 августа в районе турбазы «Спутник» нетрезвая жительница Барнаула, отдыхавшая с компанией, решила сфотографироваться на живописном скалистом выступе. Она обронила в реку тапочек, попыталась его достать и упала в Катунь, ее понесло сильным течением.

Отдыхающие совместными усилиями спасли женщину.