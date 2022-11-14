Турция не приняла соболезнования посольства США после теракта в Стамбуле

По словам Сойлу, Анкара не принимает соболезнования посольства США после теракта в Турции, произошедшего накануне 13 ноября.
«Мы не настроены враждебно против кого-либо», — отметил министр внутренних дел.
Напомним, взрыв прогремел на одной из улиц в Стамбуле. Пострадали более 80 человек. Шестеро погибли. Местные власти предполагают, что произошедшее — теракт.
Барнаульцы также оказались рядом с эпицентром взрыва в Стамбуле.
Напомним, мощный взрыв прогремел в Херсоне. Кроме того, четыре человека пострадали при взрыве газа в жилом доме.