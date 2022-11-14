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Происшествия

Турция не приняла соболезнования посольства США после теракта в Стамбуле

Турция не приняла соболезнования посольства США в связи с терактом в Стамбуле, заявил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу. Об этом пишет En Son Haber.

Взрыв в центре Стамбула
Взрыв в центре Стамбула
Скриншот из YouTube

По словам Сойлу, Анкара не принимает соболезнования посольства США после теракта в Турции, произошедшего накануне 13 ноября.

«Мы не настроены враждебно против кого-либо», — отметил министр внутренних дел.

Напомним, взрыв прогремел на одной из улиц в Стамбуле. Пострадали более 80 человек. Шестеро погибли. Местные власти предполагают, что произошедшее — теракт.

Барнаульцы также оказались рядом с эпицентром взрыва в Стамбуле.

Напомним, мощный взрыв прогремел в Херсоне. Кроме того, четыре человека пострадали при взрыве газа в жилом доме.

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