Турция сообщила о сбитом сирийском самолете

«В рамках операции „Весенний щит“ был сбит самолет типа L-39, принадлежащий силам сирийского режима», — сообщает официальный Twitter министерства обороны Турции.
Воздушное судно упало в районе Маарет-Нуумана, сбитое ракетой «воздух — воздух» турецких ВВС.
Позже гостелевидение Сирии сообщило, что армия сбила турецкий беспилотник в окрестностях города Саракеб в провинции Идлиб.
1 марта Минобороны Сирии сообщало, что турецкие F-16 сбили два самолета сирийских ВВС над Идлибской зоной деэскалации. Летчикам удалось катапультироваться, пишет ТАСС.
Военная операция
Турция начала 1 марта в Идлибе, расположенном на севере Сирии, операцию «Весенний щит» — в отместку за гибель десятков своих военных, ответственность за смерть которых возложила и на помогающую Дамаску Россию.