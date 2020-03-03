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3 марта
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Происшествия

Турция сообщила о сбитом сирийском самолете

Турецкие военные сбили над Идлибом самолет ВВС Сирии L-39, передает РИА «Новости» со ссылкой на министерство обороны Турции. О судьбе экипажа ничего не известно.

Турция. Стамбул.
Турция. Стамбул.
faungg's photos, CC BY 2.0, part from original.

«В рамках операции „Весенний щит“ был сбит самолет типа L-39, принадлежащий силам сирийского режима», — сообщает официальный Twitter министерства обороны Турции.

Воздушное судно упало в районе Маарет-Нуумана, сбитое ракетой «воздух — воздух» турецких ВВС.

Позже гостелевидение Сирии сообщило, что армия сбила турецкий беспилотник в окрестностях города Саракеб в провинции Идлиб.

1 марта Минобороны Сирии сообщало, что турецкие F-16 сбили два самолета сирийских ВВС над Идлибской зоной деэскалации. Летчикам удалось катапультироваться, пишет ТАСС.

Военная операция

Турция начала 1 марта в Идлибе, расположенном на севере Сирии, операцию «Весенний щит» — в отместку за гибель десятков своих военных, ответственность за смерть которых возложила и на помогающую Дамаску Россию.

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