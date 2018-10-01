Лжеследователь выманил у барнаульского пенсионера 230 тысяч рублей

В Барнауле ищут злоумышленников, которые похитили у пенсионера около 230 тысяч рублей, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Потерпевшему позвонил неизвестный, который представился следователем следственного комитета Москвы. Во время беседы мужчина сказал, что за реализацию поддельных медицинских препаратов осудили группу преступников. У них изъяли деньги, которые и распределяют между жертвами злоумышленников. Незнакомец отметил, что барнаульцу полагается 530 тысяч рублей.

Вскоре пенсионеру позвонили еще раз. Мужчина представился финансистом Центробанка. Он сказал, что для того чтобы получить деньги, барнаульцу нужно перечислить 15 900 рублей за оформление сертификата. После этого звонок якобы перевели на финансиста департамента финансов Москвы, который и продиктовал номер счета.

Кроме того, злоумышленники под разными предлогами попросили перевести еще 132 500 и 79 500 рублей. Пенсионер сделал и это. Общая сума ущерба составила около 230 тысяч рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.