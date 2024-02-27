У барнаульского закладчика нашли около 70 граммов марихуаны

Известно, что мужчину задержали после того, как он сделал закладку.
В ходе досмотра полицейские нашли у мужчины еще десять свертков с неизвестным веществом. Исследование показало, что в мешочках оказалось 20 граммов марихуаны.
Барнаулец получал мастер-клады — это крупные партии, а потом фасовал и распространял наркотик. Обычно закладки были в пригороде.
Во время обыска по месту жительства подозреваемого также обнаружили около 50 гр наркотических средств, весы и упаковочный материал. Все изъяли и направили на экспертизу.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее стало известно, почему в Барнауле стало меньше закладчиков и как с ними борются.
Самое важное - в нашем Telegram-канале