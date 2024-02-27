У барнаульского закладчика нашли около 70 граммов марихуаны

Полицейские задержали 38-летнего барнаульца, причастного к распространению наркотических закладок. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Известно, что мужчину задержали после того, как он сделал закладку.

В ходе досмотра полицейские нашли у мужчины еще десять свертков с неизвестным веществом. Исследование показало, что в мешочках оказалось 20 граммов марихуаны.

Барнаулец получал мастер-клады — это крупные партии, а потом фасовал и распространял наркотик. Обычно закладки были в пригороде.

Во время обыска по месту жительства подозреваемого также обнаружили около 50 гр наркотических средств, весы и упаковочный материал. Все изъяли и направили на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, почему в Барнауле стало меньше закладчиков и как с ними борются.

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