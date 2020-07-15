У барнаульца забрали автомобиль, чтобы не подвозил девушек к саунам

Барнаульца 1963 года рождения задержали в Новоалтайске. Возбудили уголовное дело.
«Ранее судимый мужчина в январе этого года вовлек в занятия проституцией двух девушек. Услуги интимного характера они оказывали в саунах. «, — рассказали в ведомстве.
«Жриц любви» не работающий барнаулец привозил на собственном автомобиле премиум-класса.
Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до 5 лет лишения свободы или другие варианты наказания — штраф до 500 тыс. рублей, принудительные работы на срок до 5 лет.
Пока что у барнаульца изъяли около 10 тыс. рублей, сотовые телефоны и автомобиль марки Toyota.
Ранее житель Рубцовска вместе со своим папой организовал интимный бизнес и вовлек в него подростков.