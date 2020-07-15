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Происшествия

У барнаульца забрали автомобиль, чтобы не подвозил девушек к саунам

В Алтайском крае полицейские задержали подозреваемого в организации проституции, сообщает региональное МВД.

Секс.
Секс.
CCO

Барнаульца 1963 года рождения задержали в Новоалтайске. Возбудили уголовное дело.

«Ранее судимый мужчина в январе этого года вовлек в занятия проституцией двух девушек. Услуги интимного характера они оказывали в саунах. «, — рассказали в ведомстве.

«Жриц любви» не работающий барнаулец привозил на собственном автомобиле премиум-класса.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до 5 лет лишения свободы или другие варианты наказания — штраф до 500 тыс. рублей, принудительные работы на срок до 5 лет.

Пока что у барнаульца изъяли около 10 тыс. рублей, сотовые телефоны и автомобиль марки Toyota.

Ранее житель Рубцовска вместе со своим папой организовал интимный бизнес и вовлек в него подростков.

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