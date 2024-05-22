У бывшего руководителя Алтайской федерации бокса Тонояна изъяли 79 млн рублей. Подробности дела

В доход государства изъяли 79 млн рублей у бывшего главы Алтайской федерации бокса Армена Тонояна, сообщает пресс-служба Следкома и прокуратуры.

Прокуратура Алтайского края провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции.

Напомним, Армена Тонояна обвинили в мошенничестве, его приговорили к пяти годам общего режима.

Обстоятельства дела

В 2021 году на расчетные счета Тонояна и его близких поступили денежные средства в размере более 79 млн рублей. При этом оборот по счетам не соответствовал доходу семьи за 2021 год и два предшествующих года.

Прокуратура подала иск в суд с требованием обратить эти денежные средства в доход государства. Суд удовлетворил требования прокуратуры.

Ранее по требованию прокурора на недвижимое имущество и транспортные средства Армена Тонояна был наложен арест. Арестованного имущества достаточно для полного обеспечения иска.

Altapress.ru в 2021 году брал интервью у Тонояна.

«Я действительно считаю, что финансы и управление всеми процессами должны находиться в одних руках. Учитывая, что школа «Алтайский ринг» — это олимпийский резерв нашего региона, значит, она в полной мере должна работать во благо бокса, а не наоборот», — говорил тогда еще руководитель Федерации бокса в регионе.

Самое важное - в нашем Telegram-канале