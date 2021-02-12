Власть и финансы в сильных руках. Армен Тоноян рассказал о новой должности, элитном клубе и боксерском кодексе чести

В середине декабря 2020 года на должность директора единственной на Алтае спортшколы олимпийского резерва по боксу «Алтайский ринг» был назначен Армен Тоноян — человек в спортивных кругах влиятельный, известный и авторитетный. Он стоит у руля Федерации бокса Алтайского края, которая открывает новые клубы, привлекает молодежь и дает возможность тренерам проявить себя. Обо всем, что сейчас происходит в боксе, Армен Тоноян рассказал altapress.ru.

«Лидером должна быть школа олимпийского резерва»

— Когда стало известно о вашем назначении на должность директора школы «Алтайский ринг», в спортивном сообществе начались разговоры о том , что таким образом вы концентрируете власть и финансы в своих сильных руках. Есть мнение , что эта рокировка — способ сместить Дмитрия Морозова , предыдущего директора. Как вы могли бы это прокомментировать?

— Я действительно считаю, что финансы и управление всеми процессами должны находиться в одних руках. Учитывая, что школа «Алтайский ринг» — это олимпийский резерв нашего региона, значит, она в полной мере должна работать во благо бокса, а не наоборот.

— Какова все-таки ваша главная цель на новой должности?

— Создание на базе школы «Алтайский ринг» полноценного боксерского кластера и дальнейшее его развитие. Кластер подразумевает наличие гостиничного комплекса для приезжих спортсменов, футбольной площадки, столовой, конференц-зала.

В течение двух лет мы планируем реализовать этот проект.

Тренировка по боксу в СДЮШОР «Алтайский ринг» Олег Богданов

— Не опасаетесь ли вы некоего внутреннего конфликта? Ведь кто-то может подумать , что теперь вы будете лоббировать интересы прежде всего своей школы.

— Стараюсь всем клубам уделять одинаковое внимание. Но все-таки считаю, что лидером должна быть школа олимпийского резерва «Алтайский ринг», и лучшие воспитанники должны попадать именно сюда.

— В Алтайском крае есть примеры , когда один человек в спорте совмещает две , а порой и три должности. Как , например , Владимир Кобзев — и главный тренер «Коммунальщика», и директор и председатель федерации хоккея на траве. Была бы возможность , вы бы за что еще взялись?

— Честно говоря, я бы на этом остановился. Есть предложение от всероссийской федерации взяться за развитие бокса в Сибирском федеральном округе, но я не готов. Надо достичь реальных результатов на своем месте.

Армен Тоноян , председателя правления Федерации бокса Алтайского края. Анна Зайкова

«Алтайский ринг» — это большой боксерский дом

— Вы уже наверняка вникли в работу школы , как бы ее оценили по пятибалльной шкале?

— Пока бы поставил три с плюсом, потому что на этой базе можно сделать гораздо больше. К сожалению, отношение части тренерского состава сводится к принципу «пришел — поработал».

На мой взгляд, «Алтайский ринг» — это большой боксерский дом, и отношение к нему должно быть соответствующее.

— Не секрет , что спорту в нашем регионе всегда не хватает финансирования , и детские спортшколы не исключение. Ваш бюджет позволяет нормально существовать?

— В течение последних двух лет финансирование школы олимпийского резерва «Алтайский ринг» существенно увеличилось. В министерстве спорта края понимают, что олимпийским видам необходимо уделять особое внимание.

Тренировка по боксу в СДЮШОР «Алтайский ринг» Олег Богданов

На сегодняшний день от нашего региона восемь боксеров входят в сборные страны по разным возрастам. На мой взгляд, это хороший результат, который позволил нам в 2021 году принимать в Барнауле чемпионат России среди юношей 17−18 лет.

— Возвращаясь к федерации: говорят , что вы на хорошем счету по работе со спонсорами. Редкий дар в нынешние времена. Поделитесь секретом?

— Особого секрета нет. Партнеры и спонсоры нашей федерации — мои друзья и близкие знакомые. Если бы я занимался бальными танцами, полагаю, было бы то же самое. Эти люди являются лидерами в своих отраслях и по мере возможности помогают другим видам спорта в крае.

«Звезд мирового уровня много не бывает»

— Я могу ошибаться , но есть ощущение , что после Алексея Тищенко , победившего на Олимпиаде в 2008 году , никого столь же именитого в алтайском боксе не было. Так ли это?

— Да, и это нормально. Спортивных звезд мирового уровня много не бывает, они — штучный товар. Был у нас еще один талантливый боксер, уроженец Рубцовска Владимир Узунян, который сейчас выступает за Москву и Московскую область.

Армен Тоноян , председателя правления Федерации бокса Алтайского края. Анна Зайкова

На подходе талантливые ребята и отличные девчонки, которые в ближайшем будущем громко о себе заявят не только на российском, но и на мировом уровне.

— Сергей Тарасов , биатлонист и олимпийский чемпион , в недавнем нашем интервью сказал , что в его виде спорта больше нет достаточного количества «материала» для отбора будущих чемпионов. Дети идут в игровые виды спорта — футбол , хоккей. Вы ощущаете эту конкуренцию?

— Ее ощущают все виды единоборств. В игровые виды спорта проще попасть, потому что набор детей там начинается с 5−7 лет. В боксе мы не имеем права этого делать.

Тренировочный процесс в нашем случае начинается только с 12 лет, к этому моменту дети, как правило, уже занимаются чем-то другим.

Конечно, со стороны федерации мы всячески пытаемся решить эту проблему, активно вовлекаем в бокс ребят из других видов спорта. Уже несколько лет премируем молодых боксеров и тренеров за победы на соревнованиях.

Сейчас Федерация бокса Алтайского края запускает свой YouTube-канал. История, честно сказать, недешевая, но крайне необходимая для привлечения и популяризации нашего вида спорта.

Раньше мы говорили, что надо увести детей с улицы, теперь же их нужно выводить из дома, чтоб не сидели за компьютером.

Контент будет разнообразный — и для бизнесменов, желающих участвовать в развитии бокса, для женщин, увлекающихся фитнесом, и для юных спортсменов.

«Есть тренеры , которые уже изжили себя»

— Практически во всех видах спорта жесточайший кадровый кризис. Способных и горящих своим делом тренеров совсем не осталось. Как у вас с этим делом?

— Для нас это тоже проблема. К счастью, в Барнауле ее удалось преодолеть — здесь нам хватает квалифицированных тренеров. Но их мало в Бийске, в Рубцовске, в Камне-на-Оби.

Тренировка по боксу в СДЮШОР «Алтайский ринг» Олег Богданов

Порой приходится сталкиваться с другой проблемой: продолжают числиться тренеры, которые уже изжили себя. Они занимают ставку, но приходят в зал не для того, чтобы работать и воспитывать учеников, а чтобы в баньке попариться и в нарды поиграть.

Их мы с почестями отправляем на пенсию и даем возможность работать молодым заинтересованным специалистам.

— Когда наши чиновники начинают рассказывать , сколько людей в крае вовлечено в спорт , есть ощущение , что цифры преувеличены. Есть ли понимание , сколько людей в боксе?

— Если считать воспитанников спортивных школ и взрослых людей, занимающихся боксом, это около 7,5 тысячи. В советское время их было в разы меньше, тогда и такого количества боксерских залов не было.

В кабинете Армена Тонояна. Анна Зайкова

Сейчас только в Барнауле залов 15, в Бийске — пять, в Рубцовске и Камне-на-Оби — по четыре, в Яровом — три. Всего же в Алтайском крае насчитывается 67 боксерских залов.

В настоящий момент открывается первый зал бокса в Горняке. С инициативой выступила группа местных жителей, которые решили арендовать помещение для тренировок и взять на себя часть расходов.

— Получается , что интерес к боксу высокий?

— Безусловно. В Алтайском крае есть районы, где в принципе со спортом сложно. Там хоть что открой — все будет востребовано.

Турнир по боксу «Великий бой на великом Алтае — 2019». Ирина Пергаева.

— Возвращаясь к теме конкуренции: ощущается ли она с другими видами боевых искусств? Есть ощущение , что сейчас все ударились в ММА. Его показывают по федеральным каналам , им восхищаются , спортсменов ММА преподносят как национальных героев. За бокс не обидно?

— Нет, потому что бокс — это в любом случае классика. Популярность ММА — абсолютно временное явление. Вспомните, как еще 10−15 лет назад все восхищались кикбоксингом, но сейчас он не настолько популярен.

Новые виды спорта приходят и уходят, а классика остается навсегда. Я неплохо отношусь к ММА, но при этом всегда вспоминаю слова олимпийского чемпиона Александра Карелина о том, что он не понимает, как в спорте можно забивать лежащего соперника.

Кроме этих моментов про ММА я не могу сказать ничего плохого.

Специальный вопрос

— Не будем затрагивать историю с конфликтом на Старом базаре , который произошел летом прошлого года , просто хочется спросить: есть ли у боксеров свой кодекс чести?

— Боксерское сообщество не может отвечать за всех людей, которые когда-то приходили в зал и занимались. У каждого боксера на подсознательном уровне должна быть мысль о том, что он сильнее любого другого гражданина. Формировать это понимание необходимо с детства.

Тренировка по боксу в СДЮШОР «Алтайский ринг» Олег Богданов

Еще в советское время практиковалось, чтобы раз в неделю все воспитанники боксерских школ приносили своему тренеру дневники. Плохая успеваемость — подтягивай, и только тогда будешь ходить на тренировки. Хулиганишь — та же история. Этот принцип мы используем и сейчас.

Тренер в этом случае должен быть психологом, смотреть за своими учениками, плотнее общаться с родителями. Только так можно в будущем избежать неприятных инцидентов.

О чем еще рассказал собеседник

О женском боксе Еще пару лет назад относился негативно к тому, что девушки дерутся на ринге. Но увидев, как они тренируются, с каким рвением относятся к спорту, как у них горят глаза, изменил свое мнение. Порой мне кажется, что наши девушки хотят боксировать больше, чем мужчины. Их безумная самоотдача и целеустремленность действительно поражает. В 2022 году мы даже планируем провести в Барнауле первенство России по боксу среди девушек 17−18 лет. О нехватке помещений и ФОКах В 2021 году вступил в силу новый закон, который запрещает проведение тренировок в подвальных помещениях. Таким образом, под санкции попали 13 боксерских залов по всему Алтайскому краю. На сегодняшний день продолжаем искать варианты, подбираем новые помещения, в имеющихся подвальных залах оборудуем дополнительные системы вентиляции. Относительно будущего физкультурно-оздоровительного комплекса могу сказать, что с министерством спорта Алтайского края у нас существует договоренность о присутствии там бокса. Предполагаю, что в ФОКе будет игровая зона, ринг, тренажерный зал, которые подойдут под все виды единоборств Об элитном клубе Мы уже приступили к обустройству нового боксерского зала, который, на наш взгляд, будет одним из лучших в Сибири. В прошлом году при непосредственном участии мэра Барнаула Вячеслава Франка федерация получила отдельно стоящее здание в районе Нового рынка площадью 1 тыс. квадратных метров. Зонирование помещения мы уже заканчиваем, после этого начнутся строительные работы. В планах сдать объект к сентябрю 2021 года и передать его спортшколе № 3. Потребуются существенные вложения в размере 35−40 млн рублей, которые будут выделяться на условиях софинансирования федерацией и городским бюджетом.

Армен Тоноян , председателя правления Федерации бокса Алтайского края. Анна Зайкова