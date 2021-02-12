Власть и финансы в сильных руках. Армен Тоноян рассказал о новой должности, элитном клубе и боксерском кодексе чести

«Лидером должна быть школа олимпийского резерва»
— Когда стало известно о вашем назначении на должность директора школы «Алтайский ринг», в спортивном сообществе начались разговоры о том, что таким образом вы концентрируете власть и финансы в своих сильных руках. Есть мнение, что эта рокировка — способ сместить Дмитрия Морозова, предыдущего директора. Как вы могли бы это прокомментировать?
— Я действительно считаю, что финансы и управление всеми процессами должны находиться в одних руках. Учитывая, что школа «Алтайский ринг» — это олимпийский резерв нашего региона, значит, она в полной мере должна работать во благо бокса, а не наоборот.
— Какова все-таки ваша главная цель на новой должности?
— Создание на базе школы «Алтайский ринг» полноценного боксерского кластера и дальнейшее его развитие. Кластер подразумевает наличие гостиничного комплекса для приезжих спортсменов, футбольной площадки, столовой, конференц-зала.
В течение двух лет мы планируем реализовать этот проект.
— Не опасаетесь ли вы некоего внутреннего конфликта? Ведь кто-то может подумать, что теперь вы будете лоббировать интересы прежде всего своей школы.
— Стараюсь всем клубам уделять одинаковое внимание. Но все-таки считаю, что лидером должна быть школа олимпийского резерва «Алтайский ринг», и лучшие воспитанники должны попадать именно сюда.
— В Алтайском крае есть примеры, когда один человек в спорте совмещает две, а порой и три должности. Как, например, Владимир Кобзев — и главный тренер «Коммунальщика», и директор и председатель федерации хоккея на траве. Была бы возможность, вы бы за что еще взялись?
— Честно говоря, я бы на этом остановился. Есть предложение от всероссийской федерации взяться за развитие бокса в Сибирском федеральном округе, но я не готов. Надо достичь реальных результатов на своем месте.
«Алтайский ринг» — это большой боксерский дом
— Вы уже наверняка вникли в работу школы, как бы ее оценили по пятибалльной шкале?
— Пока бы поставил три с плюсом, потому что на этой базе можно сделать гораздо больше. К сожалению, отношение части тренерского состава сводится к принципу «пришел — поработал».
На мой взгляд, «Алтайский ринг» — это большой боксерский дом, и отношение к нему должно быть соответствующее.
— Не секрет, что спорту в нашем регионе всегда не хватает финансирования, и детские спортшколы не исключение. Ваш бюджет позволяет нормально существовать?
— В течение последних двух лет финансирование школы олимпийского резерва «Алтайский ринг» существенно увеличилось. В министерстве спорта края понимают, что олимпийским видам необходимо уделять особое внимание.
На сегодняшний день от нашего региона восемь боксеров входят в сборные страны по разным возрастам. На мой взгляд, это хороший результат, который позволил нам в 2021 году принимать в Барнауле чемпионат России среди юношей 17−18 лет.
— Возвращаясь к федерации: говорят, что вы на хорошем счету по работе со спонсорами. Редкий дар в нынешние времена. Поделитесь секретом?
— Особого секрета нет. Партнеры и спонсоры нашей федерации — мои друзья и близкие знакомые. Если бы я занимался бальными танцами, полагаю, было бы то же самое. Эти люди являются лидерами в своих отраслях и по мере возможности помогают другим видам спорта в крае.
«Звезд мирового уровня много не бывает»
— Я могу ошибаться, но есть ощущение, что после Алексея Тищенко, победившего на Олимпиаде в 2008 году, никого столь же именитого в алтайском боксе не было. Так ли это?
— Да, и это нормально. Спортивных звезд мирового уровня много не бывает, они — штучный товар. Был у нас еще один талантливый боксер, уроженец Рубцовска Владимир Узунян, который сейчас выступает за Москву и Московскую область.
На подходе талантливые ребята и отличные девчонки, которые в ближайшем будущем громко о себе заявят не только на российском, но и на мировом уровне.
— Сергей Тарасов, биатлонист и олимпийский чемпион, в недавнем нашем интервью сказал, что в его виде спорта больше нет достаточного количества «материала» для отбора будущих чемпионов. Дети идут в игровые виды спорта — футбол, хоккей. Вы ощущаете эту конкуренцию?
— Ее ощущают все виды единоборств. В игровые виды спорта проще попасть, потому что набор детей там начинается с 5−7 лет. В боксе мы не имеем права этого делать.
Тренировочный процесс в нашем случае начинается только с 12 лет, к этому моменту дети, как правило, уже занимаются чем-то другим.
Конечно, со стороны федерации мы всячески пытаемся решить эту проблему, активно вовлекаем в бокс ребят из других видов спорта. Уже несколько лет премируем молодых боксеров и тренеров за победы на соревнованиях.
Сейчас Федерация бокса Алтайского края запускает свой YouTube-канал. История, честно сказать, недешевая, но крайне необходимая для привлечения и популяризации нашего вида спорта.
Раньше мы говорили, что надо увести детей с улицы, теперь же их нужно выводить из дома, чтоб не сидели за компьютером.
Контент будет разнообразный — и для бизнесменов, желающих участвовать в развитии бокса, для женщин, увлекающихся фитнесом, и для юных спортсменов.
«Есть тренеры, которые уже изжили себя»
— Практически во всех видах спорта жесточайший кадровый кризис. Способных и горящих своим делом тренеров совсем не осталось. Как у вас с этим делом?
— Для нас это тоже проблема. К счастью, в Барнауле ее удалось преодолеть — здесь нам хватает квалифицированных тренеров. Но их мало в Бийске, в Рубцовске, в Камне-на-Оби.
Порой приходится сталкиваться с другой проблемой: продолжают числиться тренеры, которые уже изжили себя. Они занимают ставку, но приходят в зал не для того, чтобы работать и воспитывать учеников, а чтобы в баньке попариться и в нарды поиграть.
Их мы с почестями отправляем на пенсию и даем возможность работать молодым заинтересованным специалистам.
— Когда наши чиновники начинают рассказывать, сколько людей в крае вовлечено в спорт, есть ощущение, что цифры преувеличены. Есть ли понимание, сколько людей в боксе?
— Если считать воспитанников спортивных школ и взрослых людей, занимающихся боксом, это около 7,5 тысячи. В советское время их было в разы меньше, тогда и такого количества боксерских залов не было.
Сейчас только в Барнауле залов 15, в Бийске — пять, в Рубцовске и Камне-на-Оби — по четыре, в Яровом — три. Всего же в Алтайском крае насчитывается 67 боксерских залов.
В настоящий момент открывается первый зал бокса в Горняке. С инициативой выступила группа местных жителей, которые решили арендовать помещение для тренировок и взять на себя часть расходов.
— Получается, что интерес к боксу высокий?
— Безусловно. В Алтайском крае есть районы, где в принципе со спортом сложно. Там хоть что открой — все будет востребовано.
— Возвращаясь к теме конкуренции: ощущается ли она с другими видами боевых искусств? Есть ощущение, что сейчас все ударились в ММА. Его показывают по федеральным каналам, им восхищаются, спортсменов ММА преподносят как национальных героев. За бокс не обидно?
— Нет, потому что бокс — это в любом случае классика. Популярность ММА — абсолютно временное явление. Вспомните, как еще 10−15 лет назад все восхищались кикбоксингом, но сейчас он не настолько популярен.
Новые виды спорта приходят и уходят, а классика остается навсегда. Я неплохо отношусь к ММА, но при этом всегда вспоминаю слова олимпийского чемпиона Александра Карелина о том, что он не понимает, как в спорте можно забивать лежащего соперника.
Кроме этих моментов про ММА я не могу сказать ничего плохого.
Специальный вопрос
— Не будем затрагивать историю с конфликтом на Старом базаре, который произошел летом прошлого года, просто хочется спросить: есть ли у боксеров свой кодекс чести?
— Боксерское сообщество не может отвечать за всех людей, которые когда-то приходили в зал и занимались. У каждого боксера на подсознательном уровне должна быть мысль о том, что он сильнее любого другого гражданина. Формировать это понимание необходимо с детства.
Еще в советское время практиковалось, чтобы раз в неделю все воспитанники боксерских школ приносили своему тренеру дневники. Плохая успеваемость — подтягивай, и только тогда будешь ходить на тренировки. Хулиганишь — та же история. Этот принцип мы используем и сейчас.
Тренер в этом случае должен быть психологом, смотреть за своими учениками, плотнее общаться с родителями. Только так можно в будущем избежать неприятных инцидентов.
О чем еще рассказал собеседник
О женском боксе
Еще пару лет назад относился негативно к тому, что девушки дерутся на ринге. Но увидев, как они тренируются, с каким рвением относятся к спорту, как у них горят глаза, изменил свое мнение. Порой мне кажется, что наши девушки хотят боксировать больше, чем мужчины. Их безумная самоотдача и целеустремленность действительно поражает. В 2022 году мы даже планируем провести в Барнауле первенство России по боксу среди девушек 17−18 лет.
О нехватке помещений и ФОКах
В 2021 году вступил в силу новый закон, который запрещает проведение тренировок в подвальных помещениях. Таким образом, под санкции попали 13 боксерских залов по всему Алтайскому краю. На сегодняшний день продолжаем искать варианты, подбираем новые помещения, в имеющихся подвальных залах оборудуем дополнительные системы вентиляции. Относительно будущего физкультурно-оздоровительного комплекса могу сказать, что с министерством спорта Алтайского края у нас существует договоренность о присутствии там бокса. Предполагаю, что в ФОКе будет игровая зона, ринг, тренажерный зал, которые подойдут под все виды единоборств
Об элитном клубе
Мы уже приступили к обустройству нового боксерского зала, который, на наш взгляд, будет одним из лучших в Сибири. В прошлом году при непосредственном участии мэра Барнаула Вячеслава Франка федерация получила отдельно стоящее здание в районе Нового рынка площадью 1 тыс. квадратных метров. Зонирование помещения мы уже заканчиваем, после этого начнутся строительные работы. В планах сдать объект к сентябрю 2021 года и передать его спортшколе № 3. Потребуются существенные вложения в размере 35−40 млн рублей, которые будут выделяться на условиях софинансирования федерацией и городским бюджетом.
Досье
Армен Тоноян родился 27 января 1980 года в Барнауле. Окончил барнаульскую школу № 48, получил высшее образование в Институте финансового управления по специальности «Менеджмент». Удостоен звания «Мастер спорта России по боксу». С 2012 года возглавлял региональную федерацию профессионального бокса. В январе 2018 года занял должность председателя правления Федерации бокса Алтайского края.