28 ноября в Финляндии стартовал первый этап Кубка мира по биатлону. Уже понятно, что из-за пандемии коронавируса сезон-2020/21 будет сложным и непредсказуемым. О внутренней спортивной кухне, инфраструктуре и поиске новых звезд altapress.ru поговорил с председателем Федерации биатлона Алтайского края Сергеем Тарасовым, который в промежутке между тренировками и соревнованиями заехал к нам в редакцию.

«Алтайский биатлон вновь возрождается»

— Несколько лет назад выходил рейтинг популярности спортивных ТВ-трансляций в регионах России. Оказалось , что на первом месте у жителей Алтайского края не футбол или хоккей , а биатлон. Вы ощущаете хотя бы толику этой любви?

— Если тебя узнают на улице, то, конечно, она чувствуется. Приходишь порой в разные учреждения, разговариваешь с людьми, и приятно слышать, как они любят биатлон.

Как-то шел по улице и услышал разговор двух бабушек. Прислушался — знакомая фамилия звучит, Бьерндален. Оказалось, они Кубок мира по биатлону за день до этого смотрели, теперь обсуждают. Мне стало так приятно, что даже пожилые люди интересуются нашим видом спорта.

К сожалению, большое количество зрителей на свои соревнования мы привлечь не можем — биатлонный комплекс в Барнауле на это не рассчитан. Его еще нужно доводить до ума.

«Эстафета поколений» по биатлону. Ирина Пергаева

Максимум, что мы проводим там, это первенство Алтайского края. Чтобы привлечь людей, надо провести соревнования Сибирского федерального округа, не говоря уже об общероссийских.

— С вашей точки зрения , на каком этапе развития сейчас находится алтайский биатлон?

— В Алтайском крае есть хорошие традиции биатлона. Иметь в своем активе двух олимпийских чемпионов многого стоит. Я принес золотую медаль краю в 1994 году. Сергей Чепиков до шестого класса учился в Бийске. Конечно, его медаль официально пошла в зачет Свердловской области, где он на тот момент жил, но становление Сергея как спортсмена прошло на Алтае.

У нас была масса мастеров спорта, членов сборной команды страны, победителей спартакиады СССР и других престижных соревнований.

«Эстафета поколений» по биатлону. Ирина Пергаева

В один момент многое оказалось потеряно. Сейчас я бы сказал, что алтайский биатлон вновь возрождается, есть много перспективной молодежи. Хочется, чтобы затем мы перешли в фазу устойчивого развития.

— Как мы смотримся на фоне «золотых» биатлонных регионов , таких как Тюмень или Ханты-Мансийск?

— Если сравнивать результаты юношей, то мы смотримся очень хорошо. Алтайские биатлонисты становятся призерами различных всероссийских соревнованиях. Обыгрываем и Тюмень, и Ханты-Мансийск, у которых финансирование в разы больше.

Хорошо работают спортшколы Бийского, Алтайского и Шипуновского районов и Заринска — на них мы и держимся. Конечно, хотелось, чтобы и другие отделения воспитывали перспективную молодежь, но по разным причинам это не у всех получается.

Олимпиады сельских спортсменов в Ребрихе altapress.ru

Многое зависит от руководителей муниципалитетов. Например, главе Алтайского района Сергею Черепанову мы безмерно благодарны: какой бы вопрос ни возникал, всегда идет навстречу. Он действительно тянет биатлон.

Жалко, что практически полностью оказался загублен наш вид спорта в Змеиногорском районе, хотя когда-то весь Алтайский край им гордился. Мощное предприятие «Сибирь-полиметаллы» предлагало помощь в развитии материальной базы биатлона, но не было услышано тогдашним руководством района.

Мне лично обидно за свою родину — Третьяковский район. У главы спрашивал: «Имея олимпийского чемпиона, вам не стыдно так относиться к биатлону?». Бесполезно.

Самые зрелищные моменты XXXII зимней олимпиады сельских спортсменов Алтая. 17−19 февраля Олег Богданов

Ответ один — денег нет. Но далеко не все упирается в деньги.

«С внебюджетный финансированием совсем сложно»

— Раз уж заговорили о финансировании , на что оно идет?

— Министерство спорта края перед нами свои обязательства выполняет — средства целевые и идут на участие в соревнованиях и проведение сборов. К сожалению, у минспорта нет статьи расходов на инвентарь.

Его может закупать училище олимпийского резерва, где есть группа биатлона. Но большинство членов сборной края не учатся в УОР, а значит, остаются без инвентаря. В итоге эти расходы ложатся на плечи муниципалитетов.

Соревнования по биатлону сельской олимпиады vk.com/sport.biy.raion

Биатлон требует бешеных денег. Одна пачка патронов стоит 500 рублей, а на тренировку ее может не хватить. Сборники проводят по две тренировки в день и отстреливают по две-три пачки патронов.

Цена на хорошие беговые лыжи начинается от 40 тыс. рублей. Российская винтовка — в пределах 100−150 тыс. рублей в зависимости от комплектации. Вот и посчитайте.

— Внебюджетку удается собирать?

— С внебюджетным финансированием спорта в Алтайском крае вообще все сложно. Я когда пришел работать в федерацию, мы обращались во многие крупные компании, но ответ был отрицательный.

Все кивают в сторону Сергея Локтева (акционер «Барнаульского пивоваренного завода» и большой любитель биатлона. — Прим. ред.) и говорят, что у нас и так все хорошо.

Сергей Локтев. Ирина Пергаева

Но надо понимать, что Сергей Локтев в одиночку тянет весь ветеранский биатлон в Алтайском крае, проводит летние, зимние первенства и помогает организовывать краевые старты.

Один из руководителей агрохолдинга «Гудвилл» Геннадий Ильичев частенько помогает нам с призами. Через него мы вели переговоры с руководителями других сельскохозяйственных предприятий.

Что вы думаете? Со всех крупных хозяйств собрали около 30 тыс. рублей.

Причем мы не просили выделять именно деньги, купите инвентарь. Районы же нищие.

«Эстафета поколений» по биатлону. Ирина Пергаева

— От профессиональных клубов края часто приходится слышать разговоры о том , что было бы у них больше денег — был бы и результат. В биатлоне есть такая зависимость?

— Конечно, такая зависимость есть, но деньги все равно не главное. Мы сейчас испытываем острую нехватку в тренерах. Для того чтобы правильно работать с оружием, квалификация специалиста должна быть очень высокой.

Порой в отделениях так учат ребятишек стрелять, что лучше бы они вообще этого не делали. Когда ребята приходят в училище олимпийского резерва, три года подержав неправильно оружие, их переучить сложно.

Новогодний подарок барнаульским биатлонистам «Союз биатлонистов России»

Я даже за то, чтобы молодые спортсмены до 15 лет просто занимались лыжами, беговую технику ставили, над функционалом работали. Затем за год-два при правильном подходе можно научить стрелять.

Когда мы занимались, хорошо работала высшая школа тренеров, квалификация которых была куда выше, чем теперь. А сейчас некоторые приходят в биатлон, не имея о нем ни малейшего представления, только по книжкам учились.

— На ваш взгляд , как Алтайскому краю вырастить еще одного олимпийского чемпиона?

— Возможно, звучит грубо, но сейчас мало «материала», из которого можно было бы выбирать будущих звезд. Реально стало значительно труднее привлечь ребятишек в школы биатлона. Большинство функционально одаренных детей идут в игровые виды спорта — футбол, хоккей.

Центр стрелковой подготовки биатлонистов открылся в Барнауле. Анна Зайкова

Честно признаться, сам я в детстве был игровиком и совершенно случайно попал в биатлон. Я постоянно призываю тренеров в селах к более тесному контакту со школьными учителями физкультуры.

Тренер должен приходить на уроки физкультуры с четвертого класса и просматривать детей. Самого заводного ребенка сразу видно: он может бегать как белка в колесе и не запыхается. Вот такие функционально одаренные ребята нам нужны.

К сожалению, не все тренеры в районах по-хорошему больны этой темой. Некоторые сидят у себя в спортивных секциях и ждут, когда к ним кто-нибудь придет.

В IV зимней Олимпиаде малых городов Алтая победили заринцы. Анна Зайкова

Если говорить в целом о развитии детско-юношеского биатлона, то нам необходимо создавать единую современную методпрограмму с учетом опыта лучших зарубежных школ, особенно норвежской.

«Надо срочно наводить порядок»

— Если говорить об инфраструктуре , что сейчас есть в распоряжении алтайских спортсменов? В каком состоянии находятся объекты?

— Нам срочно надо наводить порядок в биатлонном комплексе в Барнауле. Вы посмотрите, что там творится! Прямо на территории находится стрелковый клуб, который в период своих тренировок перекрывает нам проход.

Лыжероллерную трассу надо прокладывать в обход этого комплекса. Пока это не будет сделано, полноценно заниматься мы не сможем.

Председатель Федерации биатлона Алтайского края Сергей Тарасов. altapress.ru

Надо расширять стрельбище, в котором всего 20 установок. Чтобы провести хотя бы первенство СФО, их должно быть 30. Еще одна проблема — свободно гуляющие по территории комплекса отдыхающие. В выходные дни они выходят прямо на трассу и спокойно жарят там шашлыки. И хоть что им говори — не понимают.

Гуляют даже с маленькими детьми в колясках. Я сам два раза на лыжероллерах разбивался. Был выбор: или сбить ребенка, или упасть на асфальт. Падал, ломал инвентарь, сам калечился.

В селе Алтайском есть хороший комплекс, но там надо достраивать стрельбище, удлинять лыжероллерную трассу, решать вопрос с размещением спортсменов.

«Эстафета поколений» по биатлону. Ирина Пергаева

Юноши-биатлонисты на вкатывание ездят в Тягун. Условия хорошие, ничего не скажешь, но пока нет полноценного стрельбища, лыжероллерного круга. Там большую помощь нам оказывает Сергей Приб (генеральный директор компании «Алтайкрайэнерго», — прим. Ред). С любовью к биатлону относится Виктор Азгалдян, который раньше был главой Заринского района, а теперь мэр Заринска. Очень на него надеемся.

— Несколько лет назад говорили , что в Белокурихе-2 появится тренировочный комплекс мирового уровня. Какие сейчас перспективы?

— Разговор шел о привлечении порядка 1,2 млрд рублей из федерального бюджета на строительство там полноценного центра спортивной подготовки. На мой взгляд, загрузить его круглый год будет сложно. Российским биатлонистам Белокуриха нужна лишь на период восстановления — это две-три недели в мае максимум. Иностранцы туда вряд ли поедут.

Истратить такие деньги и не получить результат, понятно, государству невыгодно.

Члены сборной России по биатлону тренируются в Белокурихе на новой лыжероллерной трассе. 17 мая 2017 года. Антон Федотов ( altairegion22.ru)

— Вы сказали , что биатлонный комплекс есть в селе Алтайском. Нужна ли сеть подобных объектов в районах края?

— Безусловно. Физически одаренные здоровые дети приходят в биатлон именно в селах. У нас есть 10 отделений в районах, но большинство из них, к сожалению, в слабом состоянии. Для их развития муниципалитетам не хватает финансирования. Максимум, что имеется, это небольшая база и лыжня. Все.

«Коронавирус спутал все»

— Хочется , чтобы вы дали свой прогноз по поводу выступлений российской биатлонной элиты в предстоящем сезоне. Как думаете , что ждет спортсменов и зрителей?

— Сейчас сложно что-то прогнозировать, потому что коронавирус спутал все. Трудно представить, в каком психологическом и физическом состоянии находятся спортсмены всего мира.

Я в легкой форме переболел COVID-19 еще в сентябре и до сих пор не могу отойти. Раньше как было: переболел простудой — через неделю уже летаешь и забыл про все, здоровья хоть отбавляй. Реакция организма на коронавирус может быть совершенно непредсказуемой.

Сборная России по биатлону biathlonrus.com/

К сожалению, в этом плане многое остается неизученным. Биатлонисты же после первого отрицательного теста тут же начинают тренироваться. А что с ними будет через полгода, через год? После максимальных нагрузок и перенесенной болезни можно серьезно здоровье подорвать.

Спортсменов реально жалко.

— В 2020 году в Союзе биатлонистов России ( СБР) произошла смена президента. До этого звучали мнения , что вот сейчас Владимир Драчев уйдет — и заживем. Что-то реально изменилось?

— Долго говорили, что команда управленцев в союзе поменяется. Могу сказать, что все осталось как было. По сути, убрали только Драчева. Есть ощущение, что была задача подставить его со всех сторон, чтобы спровоцировать скандал.

Владимир Драчев , бывший президент Союза биатлонистов России biathlonrus.com/

Виктор Майгуров, который теперь возглавляет СБР, на предыдущих выборах президента союза был главным конкурентом Владимира Драчева, но проиграл. После этого он оказался в команде Драчева, который сам же его позвал, и отвечал за международный сектор. Я считаю, что за два года Майгуров полностью провалил свою работу.

Главным тренером сборной теперь выступает Валерий Польховский. Старшими тренерами мужчин-биатлонистов стали Юрий Каминский и Михаил Шашилов. У Шашилова большой опыт в Свердловской области. Как он себя проявит в сборной, будет видно.

«Неиспользование Семинского перевала — это преступление»

— В декабре прошлого года я общалась с Владимиром Драчевым в Белокурихе. Тогда он неудачи наших спортсменов связывал с отсутствием условий в России для тренировок на среднегорье и высокогорье. Действительно ли это самое главное?

— Если все говорят, что не хватает среднегорья, тогда приложите усилия, восстановите базу на Семинском перевале. Лучше среднегорья в мире нет. Чистейший воздух, эффект обалденный. Понятно, что к такой высоте надо привыкать, не каждому спортсмену она подходит. В этом случает можно выборочно там тренироваться.

Сборная России по биатлону biathlonrus.com/

Я сам, будучи спортсменом, занимался в этом месте. И знал: если проведу хорошее вкатывание на Семинском перевале, мне хватит запала на весь сезон. Везде говорю: неиспользование Семинского перевала для развития российского спорта — это преступление.

— Есть ощущение , что наша биатлонная сборная оказалась в каком-то капкане негатива. На международном уровне спортсменов не любят за допинговые скандалы , дома — за неудачные выступления. Как из этого выбираться?

— Российский биатлон находится в серьезном кризисе. Участились факты приема допинга, и нечего это опровергать, учитывая, что есть официально доказанные случаи употребления. В начале 2000-х появился эритропоэтин, с которым ничего не надо было больше придумывать, в итоге спортивная медицина оказалась полностью загублена. Сейчас вынуждены разгребать последствия этих действий.

Я как-то разговаривал с врачом сборной на тему спортивного питания. На Западе это целая наука. В зависимости от типа тренировки, времени прием такого питания расписан по часам.

Сборная России по биатлону biathlonrus.com/

Спрашиваю у врача, почему у нас это не используется. Отвечает: «У нас спортсмены ленивые». Думаю, значит, у них есть что-то другое, раз они не хотят даже время свое тратить на спортивное питание.

Безусловно, политическая ситуация в мире играет свою роль, теперь российские спортсмены постоянно под пристальным вниманием. Но наша страна сама в этом виновата. Мы же поощряем тех, кто принимает допинг.

У спортсмена после подтверждения положительного теста на допинг никто не забирает подаренные деньги, квартиры, машины. А еще всем рассказывают, что он жертва заговора загнивающего Запада.

Председатель Федерации биатлона Алтайского края Сергей Тарасов. altapress.ru

Если бы была обстановка нетерпимости к таким спортсменам, давно можно было искоренить подобные случаи.

Специальный вопрос

— Как вы относитесь к тому , что российские биатлонисты могут оказаться без флага , в нейтральном статусе?

— Сделать вид, что мы обиделись на весь мир, и проигнорировать Олимпиаду — это легко для чиновников. Олимпиада для каждого спортсмена — главная цель, он всем ради нее пожертвовал, возможно, загубил здоровье. У некоторых его хватает на одну-единственную Олимпиаду. В конце концов, даже без триколора атлет все равно остается россиянином и защищает честь своей страны.

О чем еще рассказал собеседник

О Дмитрии Губерниеве К нему надо спокойнее относиться, ведь он шоумен. Диму я хорошо знаю, и есть вещи в его поведении, которые меня тоже раздражают. Хочется иногда набрать его номер и сказать: «Хватит уже ерундой заниматься». При этом нельзя не замечать, что он раскрутил биатлон, помог ему стать популярным. Полагаю, что подавляющая часть телевизионной аудитории к Губерниеву относится все-таки хорошо. О ветеранском движении Многие ветераны-биатлонисты в Алтайском крае, которые сейчас катаются, профессионально спортом никогда не занимались. Некоторые вообще к биатлону не имели никакого отношения, смотрели его только по телевизору, а теперь пришли в ветеранский спорт, достигнув хорошего уровня. Ветеранский биатлон — это возможность продлить молодость, привлечь новых людей. У многих ветеранов дети потом приходят в биатлон. Об оружии Необходимо создать российское пневматическое оружие, полностью соответствующее мировым стандартам. Малокалиберное оружие «Концерна Калашников», с которым мы тренируемся и соревнуемся, с каждым годом становится все хуже. Сборная команда России практически его не использует. Наше оружие, как и все другое, используемое гражданами страны, подпадает под жесткие запретительные меры, прописанные в отдельном законе. Из-за него вынуждены были закрыться несколько отделений биатлона в муниципалитетах. Очевидно, что для биатлонного оружия нужен отдельный закон. Если он не появится, в скором будущем мы окончательно потеряем биатлон на селе. О параллельном зачете Наши воспитанники уходят выступать за другие регионы. Мы рады, что они продолжают свою подготовку и, возможно, когда-нибудь будут представлять страну на международной арене. Хочется, чтобы они оставались и готовились дома, но, сами понимаете, для этого нужны соответствующие условия. Центр спортивной подготовки Алтайского края, как может, помогает и поддерживает наших биатлонистов. Тюмень, Ханты-Мансийск забирают молодых спортсменов без какого-либо параллельного зачета, предполагающего разделение очков на соревнованиях. В этом плане у нас хорошие взаимоотношения с Новосибирской областью. Мы заключаем договор о параллельном зачете, и алтайские спортсмены еще два года в командных гонках выступают за нас, хотя все обеспечение получают в Новосибирске.