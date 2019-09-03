Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
3 сентября 18°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

У бийчанина отобрали Mercedes за пьяную езду

Вечером 2 сентября в Бийске полицейские остановили Mercedes-Benz, начали проверять документы и заподозрили, что водитель пьян. Оказалось, что у него еще в июле забрали права, сообщили в краевом главке МВД.

Водитель за рулем.
Водитель за рулем.
CC0

За езду в пьяном виде 31-летнего жителя наукограда лишили водительских прав на год и шесть месяцев. Для автолюбителя это не стало препятствием для того, чтобы снова сесть за руль после застолья.

На этот раз ему грозит или штраф в размере от 200 тысяч рублей, или обязательные работы на срок до 480 часов, или лишение свободы на срок до двух лет.

Автомобиль подозреваемого изъяли и отправили на спецстоянку.

Напомним, 31 августа в страшном ДТП в Бийске погибла молодая девушка. Водитель, предположительно, в пьяном виде уходил от погони и сбил ее в районе пешеходного перехода.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость