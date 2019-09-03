У бийчанина отобрали Mercedes за пьяную езду

За езду в пьяном виде 31-летнего жителя наукограда лишили водительских прав на год и шесть месяцев. Для автолюбителя это не стало препятствием для того, чтобы снова сесть за руль после застолья.
На этот раз ему грозит или штраф в размере от 200 тысяч рублей, или обязательные работы на срок до 480 часов, или лишение свободы на срок до двух лет.
Автомобиль подозреваемого изъяли и отправили на спецстоянку.
Напомним, 31 августа в страшном ДТП в Бийске погибла молодая девушка. Водитель, предположительно, в пьяном виде уходил от погони и сбил ее в районе пешеходного перехода.