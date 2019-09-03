У бийчанина отобрали Mercedes за пьяную езду

Вечером 2 сентября в Бийске полицейские остановили Mercedes-Benz, начали проверять документы и заподозрили, что водитель пьян. Оказалось, что у него еще в июле забрали права, сообщили в краевом главке МВД.

За езду в пьяном виде 31-летнего жителя наукограда лишили водительских прав на год и шесть месяцев. Для автолюбителя это не стало препятствием для того, чтобы снова сесть за руль после застолья.

На этот раз ему грозит или штраф в размере от 200 тысяч рублей, или обязательные работы на срок до 480 часов, или лишение свободы на срок до двух лет.

Автомобиль подозреваемого изъяли и отправили на спецстоянку.

Напомним, 31 августа в страшном ДТП в Бийске погибла молодая девушка. Водитель, предположительно, в пьяном виде уходил от погони и сбил ее в районе пешеходного перехода.