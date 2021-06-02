2 июня 26°C
ВСЕ Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

У экс-депутата Госдумы «умыкнули» со счета в банке 182 млн долларов

Бывший депутат Госдумы РФ Сергей Шашурин написал заявление в полицию о пропаже у него 182 млн долларов, которые он положил в Сбербанк, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Чемодан долларов.
Чемодан долларов.
СС0

Потерпевший заявил, что в прошлом году открыл в отделении на Волгоградском проспекте Москвы валютный счет. Теперь же ему заявили, что такого счета не существует.

Полицейские начали проверку, добавил источник в правоохранительных органах.

В Сбербанке сообщили, что пока не получали ни претензий от клиента, ни запроса от полиции, но выразили готовность оказать правоохранителям необходимое содействие.

О депутате

Сергей Шашурин — депутат Госдумы второго и третьего созывов, был заместителем председателя думского комитета по экологии, членом комиссий по геополитике и борьбе с коррупцией, пишет polit.ru.

Судимость

В феврале 2005 года его приговорили к году и восьми месяцам лишения свободы за клевету в адрес руководителей МВД Татарстана, но позже Верховный суд отменил этот приговор.

В августе того же года суд признал Шашурина виновным по другому делу — о мошенничестве на 37 млн рублей. Ему назначили семь лет колонии общего режима, но Верховный суд Татарстана снизил этот срок до четырех лет.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость