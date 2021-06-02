У экс-депутата Госдумы «умыкнули» со счета в банке 182 млн долларов

Бывший депутат Госдумы РФ Сергей Шашурин написал заявление в полицию о пропаже у него 182 млн долларов, которые он положил в Сбербанк, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Потерпевший заявил, что в прошлом году открыл в отделении на Волгоградском проспекте Москвы валютный счет. Теперь же ему заявили, что такого счета не существует.

Полицейские начали проверку, добавил источник в правоохранительных органах.

В Сбербанке сообщили, что пока не получали ни претензий от клиента, ни запроса от полиции, но выразили готовность оказать правоохранителям необходимое содействие.

О депутате

Сергей Шашурин — депутат Госдумы второго и третьего созывов, был заместителем председателя думского комитета по экологии, членом комиссий по геополитике и борьбе с коррупцией, пишет polit.ru.

Судимость

В феврале 2005 года его приговорили к году и восьми месяцам лишения свободы за клевету в адрес руководителей МВД Татарстана, но позже Верховный суд отменил этот приговор.

В августе того же года суд признал Шашурина виновным по другому делу — о мошенничестве на 37 млн рублей. Ему назначили семь лет колонии общего режима, но Верховный суд Татарстана снизил этот срок до четырех лет.