У искавшей работу жительницы Барнаула похитили больше 1200 долларов

Жительница Барнаула хотела заработать в брокерской компании, поддалась на обман и перевела мошенникам около 100 тысяч рублей, пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По предварительной информации, женщина оставила резюме на одном сайтов по поиску работы. Вскоре ей позвонил незнакомец, который представился сотрудником брокерской компании.

Неизвестный рассказал, что обучит ее, и женщина сможет работать сама. Вскоре ей перезвонил еще один сотрудник компании. Он сообщил, что для того чтобы приступить к занятиям, нужен взнос в 20 тысяч рублей. Потерпевшая назвала номер карты и со счета списали 250 долларов.

После этого женщина созвонилась с работодателем и попросила вернуть деньги. Ей ответили, что средства отправят на карту. Вскоре со счета исчезли еще 950 долларов. Потерпевшая проверила баланс и поняла, что не хватает и 12 500 рублей.

Работодатель перестал брать трубку и женщина обратилась в полицию. Сумма ущерба составила около 100 тысяч рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.