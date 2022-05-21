21 мая
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Происшествия

У 21-летней девушки в Барнауле при себе нашли кучу наркотиков

Полицейские задержали в Барнауле 21-летнюю девушку, у которой при себе было более двух десятков свертков с наркотиками. Об этом рассказали в краевом МВД.

Наркозакладка.
Наркозакладка.
22.мвд.рф

В ходе личного досмотра у подозреваемой изъяли 23 свертка, обмотанных изолентой, еще семь оперативники нашли возле одного из жилых домов.

Экспертиза подтвердила, что это — наркотические средства синтетического происхождения массой 60,38 граммов.

Сама девушка призналась, что не употребляет, а просто «устроилась» розничным закладчиком в интернет-магазине ради быстрого заработка.

По данному факту возбуждено уголовное дело (ч.3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере»).

Фигурантку заключили под стражу.

А ранее скотник из Алтайского края стал фигурантом крупного дела о наркотиках.

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