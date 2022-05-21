У 21-летней девушки в Барнауле при себе нашли кучу наркотиков

В ходе личного досмотра у подозреваемой изъяли 23 свертка, обмотанных изолентой, еще семь оперативники нашли возле одного из жилых домов.
Экспертиза подтвердила, что это — наркотические средства синтетического происхождения массой 60,38 граммов.
Сама девушка призналась, что не употребляет, а просто «устроилась» розничным закладчиком в интернет-магазине ради быстрого заработка.
По данному факту возбуждено уголовное дело (ч.3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере»).
Фигурантку заключили под стражу.
А ранее скотник из Алтайского края стал фигурантом крупного дела о наркотиках.