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Происшествия

У отдыхающей на алтайском популярном курорте мошенники похитили полмиллиона рублей

15 июля в отдел полиции по городу Яровое Алтайского края обратилась жительница Новосибирска и сообщила о том, что неизвестные похитили с ее банковской карты денежные средства в сумме 500 тыс. рублей.

Деньги. Криминал.
Деньги. Криминал.
pixabay.com.

Потерпевшая рассказала, что приехала из Новосибирска на отдых. И тут позвонил неизвестный мужчина. Он представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что с ее банковской картой проводят мошеннические действия, сообщает пресс-центр краевого главка МВД.

Для предотвращения хищения денег необходимо сообщить код, который поступит в смс-сообщении.

Женщина выполнила требования неизвестного.

После чего с карты произошло списание денежных средств.

Сейчас полицейские устанавливают, на какой счет были перечислены деньги и личность звонившего мужчины.

Ранее жительница Алтайского края перевела мошенникам более миллиона рублей.

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