Жительница Алтайского края перевела мошенникам более миллиона рублей

По словам женщины, ей позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником банка.
Далее он действовал по известной схеме: сообщил, что ее лицевой счет пытаются взломать. А чтобы спасти деньги, их нужно положить на другой счет.
Следуя указаниям, на счет фальшивого сотрудника банка поступили сначала 810 тыс. рублей, а потом еще 300 тыс.
Когда женщина поняла, что «безопасный счет» — это кошелек мошенников, то обратилась в полицию.
Ранее сообщалось о том, как пенсионерка из Рубцовска перевела фальшивым брокерам 1,5 млн рублей.