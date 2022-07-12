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Происшествия

Жительница Алтайского края перевела мошенникам более миллиона рублей

Женщина из Смоленского района перевела 1,14 млн рублей мошенникам «на безопасный счет». Об этом сообщили 12 июля в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Деньги. Криминал.
Деньги. Криминал.
pixabay.com.

По словам женщины, ей позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником банка.

Далее он действовал по известной схеме: сообщил, что ее лицевой счет пытаются взломать. А чтобы спасти деньги, их нужно положить на другой счет.

Следуя указаниям, на счет фальшивого сотрудника банка поступили сначала 810 тыс. рублей, а потом еще 300 тыс.

Когда женщина поняла, что «безопасный счет» — это кошелек мошенников, то обратилась в полицию.

Ранее сообщалось о том, как пенсионерка из Рубцовска перевела фальшивым брокерам 1,5 млн рублей.

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