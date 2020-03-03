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Происшествия

У россиянина после поездки в Италию выявили коронавирус

У жителя России, вернувшегося из Италии, обнаружили коронавирус. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с Covid-19.

Китай, вирус.
Китай, вирус.
CC0

Молодой человек заболел на отдыхе в Италии. В Россию он прилетел 23 февраля, после чего проживал в частном доме в Московской области. Спустя несколько дней он обратился к врачу с симптомами ОРВИ, и был госпитализирован в инфекционную больницу.

Анализы пациента направили на подтверждение в научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске. Результаты лабораторного обследования выявили коронавирус.

В данный момент состояние больного оценивается как удовлетворительное.

«Незамедлительно был определен круг лиц, с которыми он посещал Италию и общался после возвращения на родину. Они находятся под медицинским наблюдением в больнице или на дому. Проводится их лабораторное обследование», — передает оперативный штаб по контролю ситуации с Covid-19

По данным на 2 марта, число заболевших по всему миру — 89 741, умерли 3060 человек, выздоровели более 44 тысяч пациентов.

Ранее двух девушек из Бийска задержали в аэропорту Сеула из-за вспышки коронавируса. Восемь дней они жили в подвале аэропорта и не могли вылететь в Россию.

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