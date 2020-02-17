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Происшествия

У россиянки из «плавучей тюрьмы» Diamond Princess выявили коронавирус

У россиянки, которая находилась на борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии, обнаружили коронавирус. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на посольство РФ в Японии. На борту самолета находятся 24 гражданина России.

Китай. Вирус.
Китай. Вирус.
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«В ходе осуществляемой японскими властями медицинской проверки всех пассажиров судна на предмет заражения COVID-19, коронавирус был выявлен у находящейся на борту гражданки России. В ближайшее время россиянку доставят в больницу, где она пройдет курс лечения», — говорится в сообщении российской дипмиссии.

Посольство отмечает, что продолжает держать на контроле ситуацию вокруг находящихся на лайнере Diamond Princess российских граждан.

Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, заражен коронавирусом. В данный момент общее число заболевших на круизном лайнере — 454 человека.

Канада, Южная Корея, Гонконг, Италия и Австралия эвакуируют своих граждан, которые прошли двухнедельный карантин на Diamond Princess.

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