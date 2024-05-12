У рухнувшего в реку автобуса в Санкт-Петербурге были проблемы с тормозами, рассказал водитель

Рахматшоху Курбонову, водителю автобуса, предъявили обвинение по статье «Нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более людей». Он пробудет в СИЗО до 9 июля.
Он полностью признал вину и раскаялся в том, что вел автобус с неисправной тормозной системой.
Когда автобус упал в реку, водитель выплыл из автобуса через разбитое лобовое стекло, а после услышал призывы с берега открыть люк — так Курбонов помог вытащить мужчину. Затем подплыл катер и забрал водителя.
Ранее начальника автоколонны задержали по делу о падении автобуса в реку.
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