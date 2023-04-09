У водонапорной башни нашли тела двух мертвых младенцев

Тела младенцев находились в пластиковом контейнере и были завернуты в пеленку. Оба имеют признаки недоношенности, указывает Газета.Ru.
Ранее мертвого младенца нашли в мусорном баке в Сибири.
Мать нашли и задержали. Оказалось, 34-летняя женщина имеет статус многодетной и уже воспитывает троих детей.
Она родила у себя дома в ванной. Девочка появилась на свет без признаков жизни. Тогда мать положила тело малышки в холодильник, чтобы избавиться от него позже.
Потом женщина положила младенца в пакет и попросила сына выбросить в мусор.