28 февраля
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Происшествия

Мертвого младенца нашли в мусорном баке в Сибири

Завернутое в полиэтиленовый пакет тело младенца нашли 27 февраля в мусорном контейнере Новокузнецка, сообщает «Рен-ТВ».

Младенец в подгузнике.
Младенец в подгузнике.
unsplash.com.

Страшную находку сделал пенсионер, который позвонил в полицию.

Правоохранители не нашла на теле новорожденной следов насилия. Девочка была с пуповиной.

Мать нашли и задержали. Оказалось, 34-летняя женщина имеет статус многодетной и уже воспитывает троих детей.

22 декабря она родила у себя дома в ванной. Девочка появилась на свет без признаков жизни. Тогда мать положила тело малышки в холодильник, чтобы избавиться от него позже.

В конце февраля женщина положила младенца в пакет и попросила сына выбросить в мусор.

Возбудили уголовное дело. С матери взяли подписку о невыезде.

Ранее россиянка до смерти избила трехмесячного сына за плач.

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