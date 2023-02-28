Мертвого младенца нашли в мусорном баке в Сибири

Завернутое в полиэтиленовый пакет тело младенца нашли 27 февраля в мусорном контейнере Новокузнецка, сообщает «Рен-ТВ».

Страшную находку сделал пенсионер, который позвонил в полицию.

Правоохранители не нашла на теле новорожденной следов насилия. Девочка была с пуповиной.

Мать нашли и задержали. Оказалось, 34-летняя женщина имеет статус многодетной и уже воспитывает троих детей.

22 декабря она родила у себя дома в ванной. Девочка появилась на свет без признаков жизни. Тогда мать положила тело малышки в холодильник, чтобы избавиться от него позже.

В конце февраля женщина положила младенца в пакет и попросила сына выбросить в мусор.

Возбудили уголовное дело. С матери взяли подписку о невыезде.

Ранее россиянка до смерти избила трехмесячного сына за плач.