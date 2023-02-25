Россиянка до смерти избила трехмесячного сына за плач

20-летняя девушка из Смоленска в состоянии алкогольного опьянения до смерти забила своего плачущего трехмесячного сына, сообщает Lenta.ru.

Все произошла, когда молодая мать разговаривала с отцом ребенка по телефону.

Малыш внезапно начал плакать, чем вывел девушку из себя. Она дважды ударила сына по лицу.

Когда состояние мальчика начало ухудшаться, мать вызвала скорую.

Однако спасти ребенка не успели. Приехавшие врачи констатировали смерть из-за отека мозга, произошедшего после травмы.

Девушку задержали, в отношении нее возбуждено уголовное дело. Известно, что семья не состояла на профилактическом учете.

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