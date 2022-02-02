Многодетная уроженка Алтая покормила грудничка коровьим молоком и он умер

В Санкт-Петербурге проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела малолетнего ребенка, сообщает местный СК.

Мертвого трехмесячного ребенка обнаружили 31 января в квартире одного из домов.

В ведомстве уточнили, что на теле мальчика не обнаружили внешних признаков насильственной смерти.

«Выполняются необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти ребенка», — рассказали в ведомстве.

Как уточняет «Фонтанка», в квартире проживала 31-летняя уроженка Алтайского края с гражданским мужем и трехмесячным младенцем.

«Около семи утра женщина покормила сына коровьим молоком из бутылочки и положила спать рядом с собой. А когда через два часа она проснулась, то увидела, что ребенок без сознания, с приоткрытым ртом и посиневшим языком», — отмечает издание.

Примечательно, что женщина первым делом позвонила мужу, а он, когда приехал домой, вызвал скорую помощь.

У матери есть еще трое детей в возрасте от 6 до 13 лет, но они живут с бабушкой в Алтайском крае.

В 2014 году женщину привлекали к ответственности за мелкие хищения и неисполнение обязанностей по содержанию детей. В Петербурге семья на учете ОДН не состояла.

Ранее в Бийске не стали наказывать мать, выбросившую младенца с 7 этажа.