В Бийске не стали наказывать мать, выбросившую младенца с 7 этажа

В Алтайском крае освободили от уголовной ответственности женщину, которая выбросила из окна трехмесячного ребенка и выпала следом, сообщает региональная прокуратура.

Напомним, инцидент произошел 27 июля 2021 года: с 7 этажа жилого дома упала трехмесячная девочка, а следом — 33-летняя мать.

Обе выжили, с травами их госпитализировали в больницу. Ранее сообщили, что женщина воспитывала двух детей, дома остался пятилетний ребенок.

«Мать освобождена от уголовной ответственности за совершенное ею в состоянии невменяемости запрещенное уголовным законом деяние. К ней применена принудительная мера медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в амбулаторных условиях», — рассказали в ведомстве.

Девочку после выписки из больницы поместили в бийский «Дом ребенка». Женщине предъявили иск о лишении родительских прав.

Ранее в Барнауле молодая многодетная мать родила ребенка, задушила и закопала.