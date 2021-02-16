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Происшествия

У ворот НГТУ в Новосибирске зарезали 26-летнего парня

В Новосибирске рядом с техническим университетом был убит 26-летний мужчина. Об этом сообщает Сиб.фм со ссылкой на главврача больницы скорой медицинской помощи.

Убийство в Новосибирске.
Убийство в Новосибирске.
vk.com/act54

Как сообщили в больнице, в момент прибытия бригады скорой помощи мужчина находился без признаков жизни. Его подняли в машину, и констатировали смерть. На теле обнаружили ножевое ранение грудной клетки.

По словам очевидцев, скорую ожидали около 30 минут.

Так же очевидцы опубликовали в соцсетях снимки с места происшествия, а один из комментаторов рассказал, что напавшего с ножом на новосибирца рядом с НГТУ задержали военные, которые оказались рядом случайно.

В ГУ МВД по Новосибирской области Сиб.фм пока не удалось получить комментарий.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске водитель наехал на женщину с коляской. По словам очевидцев, мужчина сделал это намеренно, после того как пешеход сделала ему замечание по поводу неправильной парковки.

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