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Жители алтайского поселка Воронеж уже три недели сидят без воды

В поселке Воронеж Змеиногорского района у жильцов больше 20 домов почти месяц нет холодного водоснабжения. Проблема коснулась больше 50 сельчан, среди которых старики и дети, пишет «Змеиногорский вестник».

В поселке Воронеж.
В поселке Воронеж.
zmnvest.ru, "Змеиногорский вестник"

Ранее на улице Молодежной произошел большой порыв. По словам очевидцев, вода била фонтаном. Рабочие все раскопали, бросили и уехали, ничего не сделав, отмечает издание.

Сейчас люди выживают как могут: носят воду с фермы, а также ходят с ведрами на реку Ключ поляков. Стараются помогать старикам, которым не могут справиться сами.

В селе нет водяных колонок, а единственный колодец загрязнен отходами с личного подсобного хозяйства одного из жителей.

Сельчане не могут толком ни помыться, ни постирать вещи. Кроме того, сократили единственного слесаря, который обслуживал поселковый водопровод.

Журналисты обратились к генеральному директору управляющей компании «ЖКХ Змеиногорского района» Владимиру Зимину. Он пояснил, что меры принимаются и слесаря уже приняли на работу.

Ранее altapress.ru писал, что в этом году Змеиногорск оказался совершенно не готов к отопительному сезону: многие горожане получили тепло только к началу ноября. При этом на теплосетях постоянно происходят аварии: их износ составляет 95%, местами 100%.

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