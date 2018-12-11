Жители алтайского поселка Воронеж уже три недели сидят без воды

Ранее на улице Молодежной произошел большой порыв. По словам очевидцев, вода била фонтаном. Рабочие все раскопали, бросили и уехали, ничего не сделав, отмечает издание.
Сейчас люди выживают как могут: носят воду с фермы, а также ходят с ведрами на реку Ключ поляков. Стараются помогать старикам, которым не могут справиться сами.
В селе нет водяных колонок, а единственный колодец загрязнен отходами с личного подсобного хозяйства одного из жителей.
Сельчане не могут толком ни помыться, ни постирать вещи. Кроме того, сократили единственного слесаря, который обслуживал поселковый водопровод.
Журналисты обратились к генеральному директору управляющей компании «ЖКХ Змеиногорского района» Владимиру Зимину. Он пояснил, что меры принимаются и слесаря уже приняли на работу.
Ранее altapress.ru писал, что в этом году Змеиногорск оказался совершенно не готов к отопительному сезону: многие горожане получили тепло только к началу ноября. При этом на теплосетях постоянно происходят аварии: их износ составляет 95%, местами 100%.