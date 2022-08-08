8 августа
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Происшествия

У жителя Алтайского края изъяли огнестрельное оружие, доставшееся от деда

В селе Харитоново Алтайского края 39-летний житель незаконно хранил ружья и боеприпасы. Об этом сотрудникам полиции рассказали односельчане.

Ружье. Оружие.
Ружье. Оружие.
СС0

Полиция в хозпостройке у дома, принадлежащего местному жителю, обнаружила и изъяла два одноствольных гладкоствольных ружья 16 калибра, 37 патронов, 16 калибра и несколько металлических емкостей, в которых находился порох общей массой 307 граммов.

Эксперты также установили, что изъятые патроны изготовили кустарным способом.

По словам мужчины, оружие он нашел на дедовском чердаке и решил оставить себе. А вот патроны он уже изготовил сам.

В отношении мужчины возбудили два уголовных дела.

«Одно по статье 222.1 УК РФ „Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств“. Второе по статье 223 УК РФ „Незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия, его основных частей (за исключением огнестрельного оружия ограниченного поражения), а равно незаконное изготовление боеприпасов“», — рассказали в ведомстве.

Ранее барнаульцу прострелили ногу у пивбара.

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