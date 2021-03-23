Убил возлюбленную и попытался растворить тело. Бывший следователь устроил «во все тяжкие» в Сибири

В Красноярском крае задержали гендиректора компании, попытавшегося растворить в кислоте труп убитой женщины, сообщает « Baza ».

Убийство произошло 28 февраля — в этот день бизнесмен поссорился с женщиной, которую любил. Поводом стала ревность.

«Он задушил свою возлюбленную. Садиться в тюрьму не хотел — решил неординарно скрыть следы преступления и сам труп. Мужчина положил тело в бочку объемом 200 литров, увез в арендуемый гараж и заполнил фторводородной кислотой», — рассказало издание практически сюжет из сериала «Во все тяжкие».

Однако скрыть преступление не получилось — в тот же день задержали и предложили оформить явку с повинной. Мужчина признался в убийстве.

Кадр из сериала «Во все тяжкие». kinopoisk.ru.

В гараж пришлось вызывать специальную группу из химической лаборатории, чтобы «не расплескать улики».

Как уточняет «Борус», бизнесмен оказался экс-сотрудником Следственного комитета, а убитая — его бывшая супруга.

«В момент убийства в квартире находились двое несовершеннолетних детей. Задушил женщину тросом», — рассказали источники канала.

Ранее в Казани пьяный следователь устроил смертельное ДТП. Позже выяснилось, что он уволился за несколько дней до аварии.