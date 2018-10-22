Убиты кролики и птицы: алтайское село продолжают атаковать бродячие псы

В селе Тюменцево продолжаются массовые убийства домашнего скота и птицы. За одну ночь псы убивают до ста голов, пишут активисты общественной организации «Гражданский Патруль».

Как правило, нападают от двух до четырех псов. Агрессивные животные бегут прямо на загоны. Они ломают ограждения, рвут сетку, а потом убивают птиц и кроликов. Свою добычу собаки не едят, разорванные и задушенные тушки остаются на своих местах.

Общие убытки в поселке уже перестали считать. На конец августа было известно о 300 убитых птицах. По словам местных жителей, последнее нападение диких псов произошло днем 18 октября. Тогда только в одном подворье стая разорвала 12 бройлеров и 3 крольчихи.

Нападения случались и раньше: ночью 28 августа дикие псы разворотили 13 подворий в селе Тюменцево. Они убили около 300 уток, кур и гусей. Сельчане не смогли остановить дикую свору. По их словам, собаки выглядели ненормально, врывались на подворья небольшими стаями, зубами раздирали сетку, выламывали прутья и на бегу разрывали птиц.

В конце августа жители и обратились за помощью в общественную организацию «Гражданский патруль». Правозащитники инициировали прокурорскую проверку из-за бездействия главы поселения.

— На днях нам сообщили результаты прокурорской проверки, в которой подтвердились наши доводы — в нарушение закона Алтайского края отлов животных здесь не организован. В настоящее время главе администрации выдано предписание устранить нарушение и применить к ответственному лицу дисциплинарное взыскание, — отметил представитель общественной организации Игорь Берг.

Правозащитник отметил, что жители еще больше опасаются за свои жизнь и здоровье. Если раньше нападения диких псов происходили в темное время суток, то теперь это случается и днем.