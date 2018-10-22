Убиты кролики и птицы: алтайское село продолжают атаковать бродячие псы

Как правило, нападают от двух до четырех псов. Агрессивные животные бегут прямо на загоны. Они ломают ограждения, рвут сетку, а потом убивают птиц и кроликов. Свою добычу собаки не едят, разорванные и задушенные тушки остаются на своих местах.
Общие убытки в поселке уже перестали считать. На конец августа было известно о 300 убитых птицах. По словам местных жителей, последнее нападение диких псов произошло днем 18 октября. Тогда только в одном подворье стая разорвала 12 бройлеров и 3 крольчихи.
Нападения случались и раньше: ночью 28 августа дикие псы разворотили 13 подворий в селе Тюменцево. Они убили около 300 уток, кур и гусей. Сельчане не смогли остановить дикую свору. По их словам, собаки выглядели ненормально, врывались на подворья небольшими стаями, зубами раздирали сетку, выламывали прутья и на бегу разрывали птиц.
В конце августа жители и обратились за помощью в общественную организацию «Гражданский патруль». Правозащитники инициировали прокурорскую проверку из-за бездействия главы поселения.
— На днях нам сообщили результаты прокурорской проверки, в которой подтвердились наши доводы — в нарушение закона Алтайского края отлов животных здесь не организован. В настоящее время главе администрации выдано предписание устранить нарушение и применить к ответственному лицу дисциплинарное взыскание, — отметил представитель общественной организации Игорь Берг.
Правозащитник отметил, что жители еще больше опасаются за свои жизнь и здоровье. Если раньше нападения диких псов происходили в темное время суток, то теперь это случается и днем.