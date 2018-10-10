В лесу под Новосибирском обнаружили замурованную в будке и искалеченную собаку

Новосибирцы обнаружили в лесу измученную собаку в наглухо заколоченной будке. Будку вскрывали с помощью лома. Животное было настолько обессилено, что первое время не могло передвигаться.

Прохожие обнаружили заколоченную будку с собакой в лесу в четырёх километрах от Пашино, сообщили в группе «Вконтакте» «Потеряшка-НСК». Как выяснил Сиб. фм, сами они вскрывать будку не стали. С просьбой освободить животное они обратились к спасателям, однако те отказали. В итоге сибиряки обратились к зоозащитникам, которые и помогли выпустить пса на свободу.

Сейчас эта собака — её назвали Мухтар — находится на лечении в ветклинике. «Ей надо восстановиться после обезвоживания и длительного холода, а также пройти обследования», — рассказала Сиб. фм зоозащитник Татьяна Палкина и отметила, что, судя по следам на теле животного, собаку часто избивали.

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