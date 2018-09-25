В Барнауле на Потоке нашли зарезанного щенка

Подписчица сообщества Инцидент Барнаул сообщила, что по адресу Тимуровская, 60 два дня лежит щенок овчарки в ошейнике с перерезанным горлом. По словам женщины, это не первый случай, когда на Потоке находили убитых животных.

Женщина сообщает, что летом часто находили убитых котят и щенят. По ее словам, видно, что над животными издевались.

Полиция проводит проверку происшествия, сообщили в УМВД России по Барнаулу.

В конце июля altapress.ru писал о том, что в Бийске 30-летний мужчина убил котенка в одном из дворов на глазах у детей. Как рассказывали очевидцы, к подъезду дома на улице Короленко кто-то подкинул коробку с котятами. Они чем-то помешали молодому мужчине. На глазах у нескольких взрослых и детей, гулявших во дворе, он сжал одного из котят в руке и свернул ему шею, а затем бросил убитое животное.