Бийчанин свернул шею котенку на глазах у детей

В Бийске 30-летний мужчина убил котенка в одном из дворов на глазах у детей, пишет «Бийский рабочий».

Как рассказывают очевидцы, к подъезду дома на улице Короленко кто-то подкинул коробку с котятами. Они чем-то помешали молодому мужчине. На глазах у нескольких взрослых и детей, гулявших во дворе, он сжал одного из котят в руке и свернул ему шею, а затем бросил убитое животное.

Стоявший рядом парень спросил: «Ты что сделал?!». Но живодер махнул рукой.

Соседи попытались задержать мужчину, вызвали наряд полиции и сняли мужчину на видео, чтобы потом предъявить правоохранителям. На расспросы о причинах поступка живодер ответил: «Дети принесли. Я им русским языком говорил: отнесите».

На соседей и полицию мужчина реагировал заторможено. Местные жители говорят, что он всегда был странным, но такое видят впервые. Дворник дома рассказал, что регулярно находит во дворе мертвых котят.

В ситуации предстоит разобраться местной полиции. За жестокое обращение с животным в присутствии детей грозит крупный штраф, а может, и лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее сообщалось о школьнице из Бурлинского района, которая отрубила котенку голову топором. Девочку и ее сестру, снимавшую процесс убийства на видео, поставили на учет.