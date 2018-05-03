В Барнауле живодер убил раненого кота пакетом с ацетоном

В Барнауле живодер убил раненного кота пакетом с ацетоном. Фото: vk.com/bnkoobusinka. В Барнауле живодер убил раненного кота пакетом с ацетоном. Фото: vk.com/bnkoobusinka. В Барнауле живодер убил раненного кота пакетом с ацетоном. Фото: vk.com/bnkoobusinka. В Барнауле живодер убил раненного кота пакетом с ацетоном. Фото: vk.com/bnkoobusinka. В Барнауле живодер убил раненного кота пакетом с ацетоном. Фото: vk.com/bnkoobusinka.

По словам свидетелей ЧП, все произошло 2 мая, в центре Барнаула. Кота покусала собака и он сидел во дворе с глубокой раной. Очевидцы вызвали ветеринара, который должен был усыпить животное.

Позднее кота с пакетом, пропитанным ацетоном, нашли в подвале. Свидетели предполагают, что так кто-то хотел убить животное. Когда кота вытащили из подвала, он уже не дышал. В клинике выяснилось, что животное живо, но находится в коме.

— От головы животного сильно пахло ацетоном. Зоозащитники предположили, что так называемое усыпление происходило негуманным методом, — пишут очевидцы.

Врачи вернули кота к жизни, его забрали в приют, где продолжили лечение. Однако спустя несколько часов животное погибло.

Зоозощитники планируют обратиться в полицию. Они надеются, что живодера найдут и привлекут к ответственности.

Напомним, в прошлом году в поселке Южный за месяц нашли четыре трупа замученных кошек. Так, 30 сентября там обнаружили истерзанного котенка: животное просто выпотрошили. Тогда полицейские установили личности живодеров.