Разгул живодёрства: в барнаульском посёлке распотрошили котёнка

Жители барнаульского поселка Южный в очередной раз бьют тревогу из-за разгула живодерства. Ситуация выходит из-под контроля, считают местные волонтеры-зоозащитники: за месяц они обнаружили четыре трупа замученных животных. 30 сентября около местной школы нашли истерзанного котенка: животное просто выпотрошили.
Впервые фотографии последствий жуткой расправы над животным появились в паблике "Шанс на новую жизнь. Барнаул" в Одноклассниках. Волонтеры с ужасом рассказали подробности того, что им пришлось увидеть: "Этому котенку чуть больше месяца. У него выскоблены глазницы и выпотрошены все внутренности! Сделано это все человеческой рукой! Он был еще теплый, а кровь в пустых глазницах и в полости тела была алой".
Котенка нашли во дворе дома на ул. Куйбышева, 11 рядом со школой и так называемой "живодерней". Именно там зачастую на Южном мучают животных. Волонтеры считают, что это делают подростки, поскольку их уже видели на этом месте — тогда они они повесили двоих котов. Спасти удалось только одного из них. Извергов поймать не смогли.
По данному факту волонтеры писали заявления в полицию, но им отказали в возбуждении дела. После появления нового растерзанного животного люди собрали три тысячи рублей на экспертизу, чтобы пойти в полицию не с "голыми руками". В заключении написали, что смерть котенка наступила "из-за удаления жизненно важных органов".
Галина Михалева,
волонтер:
С результатами экспертизы и фотографиями я сходила в полицию и написала заявление на возбуждение уголовного дела.
После резонанса в ряде СМИ и соцсетях сотрудники дознания отдела полиции по Центральному району УМВД России по Барнаулу все-таки возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Правоохранители ищут лиц, причастных к этим издевательствам. Если мучители окажутся детьми младше 14 лет, кроме постановки на учет в комиссии ПДН им ничего не грозит. А вот их родители могут понести ответственность за ненадлежащее воспитание.
Напомним, в 2015-2016 годах в поселке Южном произошел ряд отравлений собак. Тогда более трех тысяч возмущенных барнаульцев, подписались под обращением к президенту России, депутатам Госдумы и губернатору Алтайского края. После этого на сорок пятой сессии АКЗС был принят закон Алтайского края "О наделении органов местного самоуправления Алтайского края государственными полномочиями по отлову и содержанию безнадзорных животных", согласно которому с 1 января 2016 года органы местного самоуправления городских округов, городских поселений и муниципальных районов будут реализовывать мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных за счет средств краевого бюджета.
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