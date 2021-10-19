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Происшествия

Убившему жену алтайскому сельчанину заменили условное наказание на реальное

Житель Троицкого района до смерти избил супругу, но получил всего шесть лет условно. Обвинение настояло на пересмотре дела, сообщили в прокуратуре Алтайского края.

Тюрьма, колючая проволока
Тюрьма, колючая проволока
СС0

В тот день семейная пара выпивала. Супруги начали ссориться. Мужчина нанес женщине не менее трех ударов руками по голове, причинив закрытую черепно-мозговую травму с отеком головного мозга.

Пострадавшая скончалась. Свою вину мужчина признал. Он сказал, что бил супругу, потому что она его оскорбила.

Суд первой инстанции приговорил мужчину к шести годам лишения свободы условно.

Не согласившись со столь мягким наказанием за совершение особо тяжкого преступления, государственный обвинитель внес апелляционное представление.

По итогам его рассмотрения Алтайский краевой суд изменил приговор, заменив условную меру наказания на реальную — шесть лет колонии строгого режима.

Ранее алтайская полиция занялась сообщением об избиении мужчины якобы сыном депутата.

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