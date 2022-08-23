23 августа
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Происшествия

Убийство Дугиной прокомментировали в Госдепе

США осуждают атаки на гражданских лиц где бы то ни было и надеются на расследование убийства журналистки Дарьи Дугиной, заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс, пишет Reuters.

Вашингтон, США.
Вашингтон, США.
www.americancities.ru

Он выразил уверенность — в Москве представят «определенные выводы» по этому вопросу.

Однако политик не стал отвечать на вопрос, известно ли Вашингтону, кто стоит за нападением, сообщает Lenta.ru.

Ранее ФСБ назвала имя украинки, убившей журналистку Дарью Дугину.

Что произошло

Вечером 20 августа в Подмосковье взорвался джип Дарьи Дугиной — дочери известного российского общественного деятеля, философа и политолога Александра Дугина.

Дарья возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой должен был ехать ее отец. Но он уехал на другом автомобиле.

Тело погибшей было невозможно идентифицировать на месте, поскольку оно полностью сгорело.

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