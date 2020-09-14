Убийство на острове. Бывший зек застрелил тюремного товарища под Барнаулом

Около 16:00 ранее неоднократно судимый барнаулец распивал на острове спиртные напитки со знакомым, с которым ранее отбывал наказание в местах лишения свободы. Между приятелями начался конфликт.
Мужчина взял ружье и один раз выстрелил в живот собутыльнику. Ранение оказалась смертельным.
С места происшествия стрелок скрылся.
Сотрудники Алтайского линейного управления МВД России нашли подозреваемого. Он находится под стражей и полностью признал вину.
Уголовное дело передали в суд.
Ранее житель Алтайского края одним ударом убил гражданскую жену.