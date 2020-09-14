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Происшествия

Убийство на острове. Бывший зек застрелил тюремного товарища под Барнаулом

30 июня на острове Большая Гоньба под Барнаулом произошло убийство. Подозреваемый скрылся, но полиции удалось его найти и теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы, рассказали в Западно-Сибирском транспортном управлении СК.

Ружье. Оружие.
Ружье. Оружие.
СС0

Около 16:00 ранее неоднократно судимый барнаулец распивал на острове спиртные напитки со знакомым, с которым ранее отбывал наказание в местах лишения свободы. Между приятелями начался конфликт.

Мужчина взял ружье и один раз выстрелил в живот собутыльнику. Ранение оказалась смертельным.

С места происшествия стрелок скрылся.

Остров Большая Гоньба.
Остров Большая Гоньба.
Скриншот 2GIS

Сотрудники Алтайского линейного управления МВД России нашли подозреваемого. Он находится под стражей и полностью признал вину.

Уголовное дело передали в суд.

Ранее житель Алтайского края одним ударом убил гражданскую жену.

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