29 сентября
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Происшествия

Семейная встреча в Алтайском крае закончилось кровавой расправой

В одном из сел Панкрушихинского района в июле произошло убийство. Родственники начали конфликт, который закончился убийством. В нем обвиняют 44-летнего местного жителя.

Кухонный нож.
Кухонный нож.
Открытые источники в Интернете (СС0)

В гости к гражданским супругам приехал отец женщины. Он начал заступаться за дочь, когда пьяные сожители начали ругаться, а мужчина стал избивать возлюбленную.

Разозлившись на вмешавшегося пенсионера, мужчина взял нож и зарезал отца своей женщины. От полученных травм 71-летний потерпевший скончался на месте происшествия, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Свою вину он признал. Дело передали в суд.

Ранее в Алтайском крае женщине предъявили обвинение в убийстве сожителя, напомнившего возлюбленной про измену с другом.

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