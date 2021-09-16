Жительница Барнаула после измены зарезала годящегося в отцы сожителя

В Алтайском крае женщине предъявили обвинение в убийстве сожителя, напомнившего возлюбленной про измену с другом, сообщает региональный СК.

Убийство произошло 12 сентября в Барнауле, когда женщина с сожителем распивала алкоголь.

«Мужчина стал высказывать претензии гражданской жене, что она когда-то уходила от него и проживала с их общим знакомым, при этом оскорбляя», — рассказали в ведомстве.

32-летняя женщина взяла нож и несколько раз вонзила в грудную клетку 56-летнего сожителя, скончавшегося в машине скорой помощи.

Вспыльчивую даму отправили под стражу: за убийство ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее другая жительница Барнаула во время застолья воткнула нож в важный орган супруга.