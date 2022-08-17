18 августа
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Происшествия

Убийце экс-депутата вынесли приговор в Новосибирске

Новосибирский районный суд вынес обвинительный приговор 50-летнему мужчине, который убил бывшего чиновника новосибирской мэрии и экс-депутата горсовета Ивана Митряшина. Об этом сообщает «Сибкрай.ru».

Правосудие. Суд. Молоток
Правосудие. Суд. Молоток
СС0

Суд установил, что в мае прошлого года Митряшин находился в гостях на застолье у 50-летнего мужчины. Между мужчинами вспыхнула ссора, в ходе которой обвиняемый схватил нож и нанес экс-депутату множество ранений.

Потерпевшего доставили в больницу, где он и скончался.

Свою вину подсудимый признал.

Мужчину приговорили к 8 годам и 6 месяцам колонии строгого режима. Также его обязали выплатить 1,2 миллиона рублей компенсации в качестве компенсации морального ущерба матери погибшего.

Иван Митряшин был депутатом местного горсовета с 2005 года. С 2012 года перешел на работу в мэрию, где курировал озеленение и благоустройство города, откуда через год был уволен со скандалом. На жалобы горожан о вырубке деревьев он публично заявил, что «никакие вопли жителей в расчет приниматься не будут».

Ранее фигурантам дела об обрушении казармы в Омской области вынесли приговор спустя семь лет.

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