Отец и сын получили по 16 лет за убийство жительницы Барнаула

Отец и сын, которые приехали в Барнаул и убили женщину , получили по 16 лет строго режима, рассказали в СУ СКР по Алтайскому краю. Следствию удалось доказать виновность обоих мужчин, несмотря на то, что отец хотел взять все на себя.

32-летний предприниматель из Кемеровской области его и 56-летний отец выследили женщину, которая являлась тещей бизнесмена. Зять винил ее в том, что спровоцировала его разлад с женой.

Мужчины засунули свою жертву в автомобиль, возили по городу, жестоко избивали и насильно поили алкоголем. В районе промышленной зоны злоумышленники задушили женщину и оставили ее тело на улице.

Отец полностью отрицал причастность сына к совершенным преступлениям, утверждая, что его тот был лишь свидетелем, а убийство совершил он один.

«Однако собранные доказательства, в том числе, проведенный следственный эксперимент, опровергли тактику мужчины, доказав, что способы и количество нанесенных ударов по телу женщины невозможно было причинить одному человеку», — отметили в ведомстве.

Также с каждого в пользу супруга потерпевшей взыскали компенсацию морального вреда по два миллиона рублей, добавили в суде.