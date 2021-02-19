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Происшествия

Алтайский участковый спас человека из огня, еще двоих вытащить не удалось

Участковый полиции по Романовскому району капитан Владимир Касачев спас человека, который потерял сознание при пожаре, рассказали в краевом главке МВД.

Капитан Владимир Касачев.
Капитан Владимир Касачев.
22.мвд.рф

Пожар произошел в селе Гуселетово. Открыв дверь веранды, которая к этому моменту была полностью охвачена дымом, Касачев обнаружил лежащего на полу мужчину без чувств.

Как позже выяснилось, это был хозяин жилья. Полицейский вытащил его на улицу и привел в сознание. Пострадавший сообщил, что в доме остались еще два человека.

Огонь уже отрезал путь в жилище через дверь. Подоспевший на помощь сосед помог участковому разбить одно из окон, чтобы через него попытаться помочь выбраться оставшимся в доме людям, но уже было слишком поздно. Огонь и дым заполнили дом.

Пожар в Гуселетово.
Пожар в Гуселетово.
22.мвд.рф

Жилье сгорело полностью. В доме обнаружили тела двух мужчин. Общая площадь, охваченная огнем, составила около 40 кв. метров.

Утром 15 февраля в гаражном кооперативе в Барнауле произошел пожар. Сгорел один автомобиль и вещи, а один мужчина отравился дымом.

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