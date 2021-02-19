Алтайский участковый спас человека из огня, еще двоих вытащить не удалось

Пожар произошел в селе Гуселетово. Открыв дверь веранды, которая к этому моменту была полностью охвачена дымом, Касачев обнаружил лежащего на полу мужчину без чувств.
Как позже выяснилось, это был хозяин жилья. Полицейский вытащил его на улицу и привел в сознание. Пострадавший сообщил, что в доме остались еще два человека.
Огонь уже отрезал путь в жилище через дверь. Подоспевший на помощь сосед помог участковому разбить одно из окон, чтобы через него попытаться помочь выбраться оставшимся в доме людям, но уже было слишком поздно. Огонь и дым заполнили дом.
Жилье сгорело полностью. В доме обнаружили тела двух мужчин. Общая площадь, охваченная огнем, составила около 40 кв. метров.
Утром 15 февраля в гаражном кооперативе в Барнауле произошел пожар. Сгорел один автомобиль и вещи, а один мужчина отравился дымом.